Ukraine cáo buộc công ty SpaceX của tỷ phú Mỹ Elon Musk đã hạn chế dịch vụ internet vệ tinh Starlink, làm tê liệt các máy bay không người lái (UAV) của họ giữa lúc cuộc xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.

Theo tạp chí Wall Street Journal, Serhii Beskrestnov, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 14/10 viết trên kênh Telegram: “Tôi xác nhận SpaceX đã áp dụng giới hạn tốc độ đối với các thiết bị đầu cuối Starlink hoạt động khi đang di chuyển vào đêm qua. Các lực lượng phòng thủ của chúng tôi không nhận được cảnh báo nào về việc hạn chế này và động thái đã dẫn đến sự gián đoạn của một số nhiệm vụ”.

Binh sĩ Ukraine đang chuẩn bị kích hoạt thiết bị Starlink ở Chernihiv. Ảnh: NurPhoto

Starlink về cơ bản là dịch vụ internet băng thông rộng toàn cầu được cung cấp từ không gian và là một phần cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của SpaceX. Hiện có hơn 10 triệu người đăng ký sử dụng Starlink trên toàn thế giới, khiến công ty của “ông trùm" công nghệ Musk trở thành đối thủ đáng gờm với các nhà mạng không dây truyền thống.

Các kíp vận hành UAV quân sự và các đơn vị hậu cần của Ukraine thường xuyên tận dụng Starlink để truyền tải hình ảnh, video và xác định mục tiêu chính xác. "Ukraine dựa vào StarShield của SpaceX, một gói dịch vụ Starlink dành riêng cho chính phủ và quân đội, để thực hiện các hoạt động trên chiến trường”, Wall Street Journal cho hay.

Theo tờ báo Mỹ, đây không phải là lần đầu tiên Ukraine gặp tình trạng bị hạn chế tốc độ Starlink. Năm 2022, tỷ phú Musk được cho là đã ra lệnh cho các kỹ sư SpaceX cắt giảm phạm vi phủ sóng Starlink tại một số khu vực tranh chấp giữa các lực lượng Moscow và Kiev ở Ukraine. Năm 2023, công ty SpaceX cũng thừa nhận đã thực hiện các biện pháp hạn chế việc sử dụng Starlink trong thời gian diễn ra xung đột.

Động thái mới của SpaceX đã vấp phải phản ứng gay gắt từ Ba Lan, quốc gia đang chi trả phí dịch vụ Starlink cho Ukraine.

"Này @elonmusk, ông lớn, lại định dùng sản phẩm của mình để chơi trò chính trị đấy à? Là khách hàng châu Âu, chúng tôi đang theo dõi ông đấy”, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đặt câu hỏi cho ông Musk trên mạng xã hội X.

Cả tỷ phú Musk và công ty SpaceX đều chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận về sự việc.

Ông Musk là đồng minh chính trị thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump và việc SpaceX có thể hạn chế năng lực quân sự của Ukraine càng làm gia tăng lo ngại rằng Washington có thể cắt giảm hỗ trợ trên tiền tuyến nhằm ép buộc Kiev phải nhượng bộ.

Căng thẳng giữa Mỹ và Ukraine đã gia tăng kể từ khi ông Trump đột ngột dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu diesel của Nga vào tuần trước và công khai quay lưng lại với ông Zelensky.

Ông Trump, người đang chịu áp lực chính trị về việc phải giảm giá nhiên liệu khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ cận kề, đã yêu cầu Kiev ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, đồng thời cho rằng người dân Ukraine nên thay lãnh đạo.