Theo trang tin Euromaidan Press, quân đội Ukraine hồi tháng 4 năm nay đã thông báo thành lập đơn vị UAV Harpies, lực lượng tác chiến bằng các hệ thống không người lái do binh sĩ nữ điều khiển.

"Mặc dù đơn vị này có nhân sự nam ở vai trò hỗ trợ, toàn bộ nhiệm vụ tấn công là do các nữ quân nhân đảm nhận", báo cáo của Forbes tiết lộ.

Tính đến tháng 1/2025, Ukraine có hơn 70.000 phụ nữ đang phục vụ trong quân đội, bao gồm hơn 5.500 người làm nhiệm vụ chiến đấu. Con số này chỉ chiếm khoảng 8% tổng quân số, nhưng đã tăng 40% so với năm 2021.

"Nữ binh sĩ đang hiện diện ở mọi chuyên ngành quân sự, có những người còn làm nhiệm vụ khi đang mang thai", bà Oksana Hryhorieva, cố vấn về giới tính của quân đội Ukraine cho biết.

Các nữ quân nhân Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Tại tiền tuyến Zaporizhzhia, Lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine mới đây đã triển khai đội tấn công bằng UAV FPV toàn nữ đầu tiên. Đơn vị này tự lái phương tiện, tự chế tạo đạn dược và thực hiện các nhiệm vụ tấn công thực tế mà không có nhân sự nam tham gia.

Sau khi thành công phá hủy một khẩu lựu pháo của Nga trong chiến dịch được xác nhận đầu tiên, chỉ huy đơn vị chia sẻ với tờ Washington Post: "Chúng tôi sẽ không thể thắng cuộc chiến này nếu thiếu phụ nữ".

Trên thực tế, sự thay đổi vai trò của phụ nữ không chỉ diễn ra trong quân đội. Bà Alina Holovko, điều phối viên chính của mạng lưới nhân đạo Dobra Sprava có trụ sở tại thành phố Dnipro, tiết lộ tổ chức này đã hỗ trợ sơ tán hơn 40.000 dân thường khỏi các khu vực tiền tuyến kể từ tháng 2/2022.

“Ngày càng có nhiều phụ nữ trực tiếp cầm lái các xe sơ tán, tổ chức vận chuyển hàng cứu trợ và làm việc tại các điểm nóng khủng hoảng. Họ đã trở thành một hậu phương vững chắc và đáng tin cậy", bà Holovko nói.

Theo giới quan sát, vai trò ngày càng tăng của phụ nữ Ukraine trong xung đột xuất phát từ việc thiếu hụt nhân sự nam. Trường hợp điển hình là Dobra Sprava, khi tổ chức này ban đầu có hơn 20 tài xế tình nguyện là nam nhưng giờ đây họ đã gia nhập các lực lượng vũ trang Ukraine.