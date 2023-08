Bộ này cho biết, không có phụ nữ nào buộc phải nhập ngũ trái với ý muốn. Tuy nhiên, có những vai trò chiến đấu mà một số người tin rằng phụ nữ đảm nhận sẽ tốt hơn.

Nữ bắn tỉa mô tả về công việc "chơi đùa với cái chết"

Evgeniya Emerald. Ảnh: BBC

Hãng BBC dẫn lời Evgeniya Emerald, một nữ bắn tỉa gần đây giữ vai trò quan trọng ở tiền tuyến cho biết: "Tôi tới gặp chỉ huy của mình và hỏi ông ấy rằng tôi có thể làm việc gì tốt nhất. Ông ấy nói tôi sẽ là một tay bắn tỉa".

Evgeniya nói, các nữ tay súng bắn tỉa thường được lãng mạn hóa kể từ Thế chiến II và điều này có lý do thực tế của nó. "Nếu một người đàn ông do dự có nên bắn hay không thì một phụ nữ sẽ không bao giờ như vậy. Có lẽ đó là lý do tại sao phụ nữ mới là người sinh con chứ không phải đàn ông", Evgeniya nói trong lúc bế cô con gái 3 tháng tuổi trên tay.

Người phụ nữ 31 tuổi này là chủ một doanh nghiệp trang sức trước khi xung đột nổ ra. Cô từng được huấn luyện quân sự sau khi Crưm sáp nhập với Nga, nhưng tới 2022 mới nhập ngũ. Evgeniya đã dùng kinh nghiệm kinh doanh để xây dựng hồ sơ truyền thông xã hội mạnh, nhằm đề cao thông tin về các nữ binh Ukraine.

Nữ quân nhân Ukraine. Ảnh: BBC

Theo Evgeniya, công việc của một lính bắn tỉa đặc biệt tàn bạo, cả về thể chất lẫn tinh thần. "Đó là vì bạn có thể thấy những gì đang diễn ra. Bạn có thể thấy mình đã bắn trúng mục tiêu. Đó là địa ngục cá nhân với tất cả những ai nhìn thấy nó trong phạm vi của một tay súng bắn tỉa".

Evgeniya không thể tiết lộ đã hạ gục bao nhiêu mục tiêu, song điều mà cô nhớ mãi là cảm xúc tột độ khi nhận ra mình có thể sẽ phải giết ai đó. "Toàn bộ cơ thể tôi run rẩy trong 30 giây và tôi không thể ngừng được. Đó là lúc bạn nhận ra rằng bản thân phải làm điều gì đó và không có đường quay lại".

Hai cuộc chiến của các nữ binh bắn tỉa

Số phụ nữ Ukraine nhập ngũ đã tăng lên kể từ cuộc khủng hoảng năm 2014, đạt hơn 15% vào năm 2020. Tuy nhiên, ngoài chiến đấu chống lại đối phương, các nữ quân nhân Ukraine còn phải chiến đấu chống phân biệt giới tính trong chính hàng ngũ của mình.

Tay súng bắn tỉa Andriana. Ảnh: BBC

Evgeniya kể, cô phải đối mặt với sự phân biệt giới tính trước khi thiết lập được uy quyền và sự tự tin của mình với tư cách là một tay súng bắn tỉa ở tiền tuyến.

"Khi tôi mới gia nhập lực lượng đặc biệt, một người lính đã tới gặp tôi và nói: Này cô gái, cô đang làm gì ở đây? Hãy đi nấu súp đi. Lúc đó tôi cảm thấy bị xúc phạm đến mức tôi nghĩ: Cậu đang đùa tôi đấy à. Tôi có thể ở trong bếp nhưng tôi cũng có thể hạ gục cậu".

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar nói với hãng tin BBC rằng, phụ nữ phục vụ trong quân đội không có đồng phục phù hợp với giới tính. Họ được cấp phát những bộ quần áo nam không vừa với người, gồm cả đồ lót nam, giày ngoại cỡ và áo chống đạn.

Bà Maliar nói thêm, quân phục mà bà dùng cũng là loại thiết kế cho nam giới và bà phải sửa cho vừa người. Nếu phụ nữ trong quân đội muốn mặc quần áo dành cho phụ nữ, họ phải mua riêng hoặc dựa vào các tổ chức từ thiện hay gọi vốn từ cộng đồng.

Evgenya Emerald, một nữ bắn tỉa khác nói, bất chấp những vấn đề như vậy, "xung đột không có giới tính". "Xung đột vẫn xảy ra bất kể bạn là đàn ông hay phụ nữ. Khi tên lửa bắn trúng một ngôi nhà, nó chẳng quan tâm ở đó có phụ nữ, nam giới hay trẻ em... tất cả đều chết. Ở tiền tuyến cũng vậy. Nếu bạn hoạt động hiệu quả và là một phụ nữ, tại sao bạn không bảo vệ đất nước, người dân của mình".

Nữ bắn tỉa chỉ huy đơn vị toàn lính đàn ông

Công việc của nữ tay súng bắn tỉa không hề đẹp đẽ như trong phim. Ảnh: BBC

Tại vùng Donbass, phía đông Ukraine, tay súng bắn tỉa Iryna đang tham gia cuộc phản công của quân đội nước này. Iryna có thể được coi là hình mẫu của sự cải tổ, cô hiện là nữ chỉ huy của một đơn vị toàn nam giới.

"Hình ảnh một tay súng bắn tỉa được lãng mạn hóa và đẹp đẽ như trong phim. Trên thực tế, đó là một công việc khó khăn", Iryna kể và mô tả cách các tay súng bắn tỉa nằm yên trên mặt đất tới 6h để chờ khai hỏa. "Nó giống như chơi đùa với cái chết".

Trong khi Bộ Quốc phòng Ukraine từ chối cung cấp con số thương vong trong chiến đấu do tính nhạy cảm của thông tin trong thời chiến, BBC đã thu thập được dữ liệu cho thấy 93 nữ quân nhân Ukraine đã thiệt mạng kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo số liệu do tổ chức từ thiện Arm Women Now, hơn 500 nữ quân nhân Ukraine bị thương.