Theo đài RT và kênh Sky News, thống đốc ở 2 khu vực biên giới của Nga tuyên bố máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã làm bị thương 5 người sau khi tấn công các mục tiêu ở các vùng Kursk và Belgorod.

Trong khi đó, quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Moscow đã 469 lần vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn 32 giờ. Quân Nga bị cáo buộc tấn công bằng UAV và pháo kích vào các vị trí của Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố lệnh ngừng bắn và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã đồng ý tuân thủ. Trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Ukraine và Nga đã trao đổi 175 tù binh mỗi bên.

Điện Kremlin lưu ý quyết định ngừng bắn là cử chỉ nhân đạo, không phải sự thay thế cho một nền hòa bình lâu dài với Ukraine. Moscow khẳng định quân đội Nga sẽ sẵn sàng đáp trả bất kỳ hoạt động tấn công hoặc hành động khiêu khích nào của Kiev.

Nga cho biết sẵn sàng đàm phán, nhưng nhấn mạnh bất kỳ giải pháp lâu dài nào cũng phải giải quyết được các nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Những nguyên nhân này bao gồm lập trường trung lập của Kiev và việc đảo ngược các chính sách phân biệt đối xử với người Nga và văn hóa Nga.

Trước đây Nga đã nhiều lần đơn phương tuyên bố ngừng bắn trong các ngày lễ của Chính thống giáo. Năm 2023, nước này đã tuân thủ các lệnh ngừng bắn trong kỳ nghỉ Giáng sinh của Chính thống giáo vào tháng 1 và trong dịp lễ Phục sinh vào tháng 4. Năm 2025, Moscow tuyên bố ngừng bắn dịp lễ Phục sinh nhưng theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã vi phạm hơn 3.900 lần.