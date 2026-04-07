Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Volodymyr Zelensky / X

Theo báo Kyiv Independent, ông Zelensky ngày 6/4 phát biểu: "Nếu Nga sẵn sàng ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, chúng tôi sẽ sẵn sàng hồi đáp tương xứng. Đề xuất này đã được chuyển đến phía Nga thông qua Mỹ".

Vài ngày trước đó, trong cuộc điện đàm với các nhà đàm phán Mỹ hôm 1/4, ông Zelensky đã đề xuất một lệnh ngừng bắn vào dịp Lễ Phục sinh liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng. Nga đã từ chối và tiếp tục phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine.

Theo ông Zelensky, với việc các quan chức Mỹ dự kiến ​​sẽ đến Ukraine vào cuối tháng này sau khi đàm phán hòa bình rơi vào bế tắc, Kiev sẽ tiếp tục nỗ lực liên quan tới các đảm bảo an ninh. "Như đã nhất trí, Ukraine đang chuẩn bị các đề xuất, củng cố văn kiện về các đảm bảo an ninh. Các đảm bảo an ninh chính là chìa khóa để chấm dứt xung đột nhằm có được hòa bình lâu dài", người đứng đầu Kiev cho hay.

Ông Zelensky lưu ý các quan chức Ukraine và Mỹ đang liên lạc hàng ngày. Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến ​​sẽ dẫn đầu một phái đoàn đến Kiev sau lễ Phục sinh. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mỹ Lindsey Graham có thể tham gia đoàn công tác tới Ukraine.

UAV Ukraine tấn công trung tâm dầu mỏ có liên quan tới Mỹ

Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/4 cho biết UAV của Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng dầu khí của cảng Novorossiysk, do Tập đoàn Đường ống dẫn dầu Caspian (CPC) thuộc sở hữu quốc tế điều hành.

Tập ​​đoàn này vận chuyển dầu từ Kazakhstan thông qua đường ống CPC đến một cảng biển ở Novorossiysk, nơi dầu được chất lên các tàu chở nhiên liệu đi châu Âu và châu Á. Trong số các cổ đông của CPC có các công ty năng lượng lớn từ Nga, Kazakhstan, một số nước Tây Âu và Mỹ, bao gồm Chevron và ExxonMobil.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc cuộc tấn công của Ukraine nhằm làm mất ổn định thị trường hydrocarbon toàn cầu và ngăn chặn việc cung cấp các sản phẩm dầu mỏ cho người tiêu dùng châu Âu. Ngoài ra, động thái cũng gây thiệt hại kinh tế tối đa cho các cổ đông lớn nhất của CPC, gồm các công ty năng lượng từ Kazakhstan và Mỹ.

Hồi tháng 2, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olga Stefanishina tiết lộ Washington đã gửi công hàm phản đối chính thức tới Kiev về vụ tấn công khiến lợi ích kinh tế của Mỹ bị ảnh hưởng.