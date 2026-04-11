Video: Vladimir Saldo/TASS

Trong thông cáo đăng trên mạng Telegram hôm 10/4, quan chức tỉnh Kherson do Nga chỉ định Vladimir Saldo cho biết Cụm quân Dnepr tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vừa thực hiện đòn không kích nhằm vào một nhà máy được quân Kiev sử dụng cho các hoạt động quân sự.

“Có một công sự trong nhà máy đó được binh sĩ đối phương dùng làm hỏa điểm nã pháo vào khu vực bờ trái Kherson do Nga kiểm soát. Mục tiêu trên đã bị vô hiệu hóa với sự ‘hỗ trợ’ từ bom FAB-3000. Quân Nga sẽ xác định và phá hủy hạ tầng quân sự của đối phương, bất kể hạ tầng đó nằm ở đâu”, ông Saldo viết.

Khoảnh khắc quả bom FAB-3000 phát nổ tại nhà máy ở tỉnh Kherson, Ukraine. Ảnh: Vladimir Saldo/TASS

Theo hãng thông tấn TASS, FAB-3000 là loại bom có trọng lượng lên tới 3.000kg; dài 3,3m, đường kính 0,54m và chứa khoảng 1.400kg thuốc nổ. Khi được trang bị module dẫn đường UMPK và thả từ máy bay chiến đấu, FAB-3000 trở thành quả bom lượn có phạm vi tấn công từ 50-60km.