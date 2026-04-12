Video: Bộ Quốc phòng Nga

Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/4 đưa tin, các đơn vị trinh sát của nước này đã phát hiện nơi Kiev triển khai pháo tự hành 2S22 Bohdana trong một khu rừng tại tỉnh Sumy, đông bắc Ukraine. Ngay sau đó, các lực lượng Moscow đã điều động một số FPV cảm tử đến tập kích khí tài của đối phương.

Trong đoạn video do hãng thông tấn TASS đăng tải, các FPV Nga lần lượt tấn công vào những phần trọng yếu của hệ thống pháo như đầu xe tải, thân pháo và thùng dầu. Các đòn tấn công của FPV cảm tử của Nga đã khiến pháo Ukraine cháy lớn.

Pháo tự hành 2S22 Bohdana của Ukraine cháy lớn sau khi bị tấn công. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Theo trang tin quân sự Militarnyi, 2S22 Bohdana là pháo tự hành bánh lốp được quân đội Ukraine đưa vào biên chế trong năm 2022. Tổng trọng lượng của pháo là 28 tấn; dài 8,5m; rộng 2,7m và cao 4m.

2S22 sử dụng đạn pháo cỡ 155mm theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Chuyên trang quân sự Defence cho hay tầm bắn của 2S22 với đạn thường và đạn tăng tầm lần lượt là 42km và 60km.