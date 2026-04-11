Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS hôm 10/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết thỏa thuận ngừng bắn trong dịp lễ Phục sinh ở Ukraine do Nga đưa ra hoàn toàn là động thái mang tính nhân đạo. “Lễ Phục Sinh là ngày lễ lớn của nước Nga, cũng như với người dân và đất nước Ukraine. Do đó, lệnh ngừng bắn hoàn toàn mang tính chất nhân đạo”.

Ông Peskov sau đó khẳng định nước Nga không muốn một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Ukraine, mà là một nền hòa bình vững chắc và lâu dài.

“Hòa bình có thể được thiết lập ngay hôm nay, nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chịu trách nhiệm và đưa ra quyết định phù hợp. Điều này đã được nhắc đến nhiều lần”, quan chức Điện Kremlin nói, ám chỉ đến những điều kiện quan trọng được Nga đưa ra trong các vòng đàm phán hòa bình diễn ra Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Geneva, Thụy Sĩ hồi tháng 1 và 2.

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, ông Peskov nhận được câu hỏi về chuyến công tác Mỹ sắp tới của Đặc phái viên Điện Kremlin Kirill Dmitriev. “Tôi có thể xác nhận thông tin về chuyến đi Mỹ của quan chức Dmitriev. Tuy nhiên, ông ấy đến Mỹ không phải để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine mà là về việc hợp tác kinh tế giữa Moscow và Washington”.

Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây đã chỉ thị các lực lượng Nga thực hiện lệnh ngừng bắn trong Lễ Phục sinh từ 16h chiều 11/4 (giờ Moscow) đến hết ngày 12/4. Theo đó, quân nhân Nga sẽ ngừng giao tranh ở tất cả các mặt trận “nhưng phải sẵn sàng để đáp trả mọi nguy cơ có thể xảy ra”.