Cờ EU và Ukraine. Ảnh: Nghị viện châu Âu

Tờ Kyiv Independent dẫn tin từ Bộ Tài chính Ukraine cho hay, khoản tiền này sẽ được dùng để trang trải các nhu cầu ngân sách cho quốc phòng, các chương trình xã hội và các nỗ lực phục hồi.

Với khoản tiền nói trên, cho tới giờ EU đã chuyển tổng cộng 16,4 tỷ USD cho Ukraine như một phần của sáng kiến cho vay Tăng tốc Doanh thu Bất thường (ERA). EU cam kết gánh vác 21,2 tỷ USD trong khoản vay 50 tỷ USD mà G7 hứa với Ukraine nhằm thúc đẩy các nỗ lực quốc phòng và tái thiết của Kiev.

Kể từ năm ngoái, các thành viên G7 và EU đã chuyển 28 tỷ USD cho Ukraine thông qua các khoản vay ERA.

Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhii Marchenko cho biết: "Kể từ tháng 2/2022, EU là nhà cung cấp ngân sách trực tiếp lớn nhất cho Ukraine, với 73,3 tỷ USD. Vấn đề tiếp tục sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine vẫn nằm trong chương trình nghị sự tại các cuộc họp với đối tác châu Âu".

Các thành viên nhóm G7 đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Hiện nay, 2/3 số tài sản của Nga do tổ chức tài chính Euroclear có trụ sở tại Bỉ nắm giữ.

Mặc dù EU và Bỉ phản đối tịch thu hoàn toàn tài sản của Nga, xuất phát từ những lo ngại liên quan tới rủi ro pháp lý và tài chính, nhưng các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn tiếp tục kêu gọi áp dụng cách tiếp cận triệt để hơn trong việc sử dụng những tài sản này vì lợi ích của Ukraine.