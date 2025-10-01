Hãng tin TASS dẫn thông cáo của quân đội Nga cho hay, các binh sĩ thuộc Sư đoàn súng trường cơ giới số 67 đã sử dụng pháo binh và các máy bay không người lái (UAV) để phá hủy nhiều trang thiết bị quân sự, hỏa điểm, trạm điều khiển UAV và một số sở chỉ huy của Ukraine ở khu định cư Kirovsk tại tỉnh Donetsk.

Giao tranh nổ ra tại khu định cư Kirovsk ở Donetsk, Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

“Các nhóm quân xuất kích đã nhanh chóng tiến vào những vị trí của đối phương ở Kirovsk, ‘dọn dẹp’ từng căn nhà và công trình. Các binh sĩ Nga sau đó đã cắm quốc kỳ ở nhiều nơi bên trong khu định cư này”, thông cáo của quân đội Nga cho hay.

Hiện Ukraine chưa lên tiếng bình luận về những thông tin được phía Nga đưa ra.

Ukraine nói nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia “nguy cấp”

Trong bài phát biểu đêm 30/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra một số thông tin xoay quanh tình hình của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP).

“Nhà máy ZNPP đã bị ngắt khỏi lưới điện trong 7 ngày liên tiếp. Đây là điều chưa từng xảy ra. Tình hình ở ZNPP rất nguy cấp… Chúng tôi đã nhận được thông tin về việc một lò phản ứng ở đó ngừng hoạt động. Chính các cuộc pháo kích của Nga đã cản trở việc sửa chữa mạng lưới điện nối đến nhà máy nhằm khôi phục mức an toàn cơ bản ở đó. Đây là một mối đe dọa với tất cả mọi người”, ông Zelensky nói.

Theo thông tin do truyền thông Ukraine đăng tải, trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, nhà máy Zaporizhzhia chiếm 20% nguồn cung cấp điện của Ukraine và gần 1/2 sản lượng điện hạt nhân của nước này.