Cháy lớn tại nhà máy lọc dầu Nga. Ảnh: Mehrnews

Theo hãng tin Mehr News, Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga cho biết đã nhận được thông báo về vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy lọc dầu Novo-Yaroslavsky vào khoảng 6h30 sáng 1/10. Trong khoảng thời gian đó, nhiều video và ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, cột khói cuồn cuộn bốc lên ở phía trên khu vực Moskovsky Prospekt, nơi nhà máy lọc dầu tọa lạc.

Hiện nguyên nhân chính thức gây cháy vẫn chưa được công bố. Thông tin về mức độ thiệt hại và thương vong đang được xác minh. Tuy nhiên, Thống đốc vùng Yaroslavl khẳng định, vụ việc không liên quan tới bất kỳ cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nào. Quan chức này lưu ý hỏa hoạn có thể do con người gây ra, nhưng không nói rõ đó là tai nạn hay hành động cố ý.

Video: Mehrnews

Trong vài tháng qua, Ukraine đã đẩy mạnh tấn công bằng UAV vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga. Kiev coi đây là nguồn thu chính của Moscow, góp phần thúc đẩy các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

Nhà máy lọc dầu Novo-Yaroslavsky nằm cách biên giới Ukraine hơn 700km và là nhà máy lọc dầu lớn nhất miền bắc Nga, lớn thứ 5 toàn quốc. Với công suất trung bình hàng năm là 15 triệu tấn dầu thô, cơ sở này trước đây từng là mục tiêu của lực lượng Ukraine, bao gồm một cuộc tấn công được báo cáo vào cuối tháng 1/2024.