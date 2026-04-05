Đài RT ngày 4/4 đưa tin, chính phủ Pháp mới đây đã tiết lộ về một dự thảo quân sự nhằm chuẩn bị cho "nền kinh tế xung đột", văn bàn dài 64 trang này dự kiến sẽ được trình bày trước Quốc hội vào tuần tới.

"Từ những bài học được rút ra từ các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông, chúng ta cần tập trung vào mở rộng kho dự trữ đạn dược thay vì gia tăng quy mô lực lượng vũ trang", dự luật cho biết.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: NYT

Để thực hiện tầm nhìn "nền kinh tế xung đột", Pháp sẽ tăng tổng chi tiêu quốc phòng từ 63,3 tỷ euro trong năm 2027 lên 76,3 tỷ euro vào năm 2030. Ngoài ra, Paris đặt mục tiêu bổ sung thêm 400% số lượng UAV cảm tử trong kho dự trữ, tăng 240% số bom dẫn đường AASM Hammer và tăng 30% các loại tên lửa Aster và Mica vào năm 2030.

Trong một tuyên bố riêng rẽ ngày 4/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Brazil, Ấn Độ, Australia và Canada tham gia "một liên minh độc lập".

"Tình hình địa chính trị thế giới đang biến động. Chúng ta không nên thụ động trước tình trạng rối loạn mới này. Chúng ta cần xây dựng một trật tự mới", ông Macron nói.

Trước đó, Tổng thống Macron đã từ chối ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ - Israel tại Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng tình trạng tại eo biển Hormuz không thể giải quyết bằng vũ lực.