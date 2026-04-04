Báo Kyiv Independent dẫn lời các lãnh đạo quân sự Ukraine ngày 4/4 cho biết các lực lượng phòng thủ của nước này trong 24 giờ qua đã khiến Nga mất thêm 1.110 binh sĩ, nâng tổng số lính Nga tử trận từ đầu xung đột đến nay lên 1.302.370 người.

Một xe tăng Ukraine khai hỏa. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine

“Quân Nga cũng mất 11.835 xe tăng, 24.344 xe chiến đấu bọc thép, 39.378 hệ thống pháo các loại, 1.338 hệ thống phòng không, 435 tiêm kích và 350 trực thăng, 33 tàu chiến, 2 tàu ngầm và 217.016 máy bay không người lái (UAV)”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thống kê.

Hiện Moscow chưa lên tiếng bình luận về số liệu do Ukraine công bố.

Trong khi đó, theo dữ liệu do chuyên trang phân tích phòng thủ tình báo Oryxspioenkop của Hà Lan cập nhật hôm 3/4, tổng số trang thiết bị hạng nặng của các lực lượng vũ trang Nga bị phá hủy kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng là 24.383 khí tài, trong đó có 4.371 xe tăng và 2.399 xe chiến đấu bọc thép.

Nga nêu mối đe dọa từ EU

Hãng thông tấn RT đưa tin, trong một phát biểu mới đây, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc Liên minh châu Âu (EU) lên kế hoạch tăng cường năng lực quân sự có thể khiến khối này “trở thành thách thức đối với Nga lớn hơn cả Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”.

“EU không còn chỉ là một liên minh kinh tế. Khối này có thể chuyển biến và khá nhanh chóng thành một liên minh quân sự toàn diện công khai đối phó Nga. Ở một số khía cạnh thì điều này còn tệ hơn NATO”, ông Medvedev nói.

Theo RT, vào năm ngoái, EU đã công bố một số kế hoạch phân bổ ngân sách trị giá 800 tỷ Euro đến năm 2030 nhằm nâng cao năng lực an ninh và khí tài. Theo lời các lãnh đạo EU khi đó, số tiền trên “là cần thiết để khối này chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm năng với Nga”.