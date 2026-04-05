Ông Kyrylo Budanov, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine. Ảnh: EFE/EPA

Theo báo Kyiv Independent, giá dầu đã tăng vọt trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran leo thang và hiện đã bước sang tuần thứ 6. Các cơ sở năng lượng ở Trung Đông đã trở thành mục tiêu trong suốt cuộc xung đột, trong khi Iran cũng đã đóng cửa eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy quan trọng, nơi trung chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu của thế giới.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg được đăng tải vào ngày 4/4, ông Kyrylo Budanov, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine nói Kiev đã nhận được yêu cầu từ các đồng minh nước ngoài để ngừng chiến dịch tấn công vào các nhà máy lọc dầu ở Nga do giá nhiên liệu tăng vọt.

Tuy nhiên, ông Budanov không nêu cụ thể tên quốc gia đã yêu cầu Ukraine dừng tấn công. Ngoài ra, ông không cung cấp bất kỳ thông tin nào về phản ứng của Kiev đối với các yêu cầu trên. Theo Bloomberg, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine đã thể hiện sự lạc quan rằng cuộc xung đột ở Iran có thể sớm kết thúc.

Ukraine thường xuyên tấn công các mục tiêu quân sự và công nghiệp ở Nga bằng UAV tầm xa, trong đó các nhà máy lọc dầu là mục tiêu thường xuyên nhất. Kiev coi những cơ sở này là mục tiêu quân sự hợp lệ vì chúng cung cấp nhiên liệu và tài chính cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Điện Kremlin.

Số lần Ukraine tập kích vào các nhà máy lọc dầu của Nga đã gia tăng trong những tuần gần đây. Nga cũng báo cáo số lượng UAV của Ukraine xâm nhập không phận nước này đạt mức kỷ lục.

Cùng với việc bắt giữ các tàu chở dầu thuộc hạm đội bí mật và phá hoại đường ống dẫn dầu, các cuộc tấn công của Ukraine đã khiến lượng dầu xuất khẩu của Nga giảm 40%, gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của xứ sở bạch dương.

Trong tháng qua, các cuộc không kích của Ukraine đã ảnh hưởng sản xuất tại 2 nhà máy lọc dầu lớn của Nga là Saratov, một trong những nhà máy lâu đời nhất và Kirishi, nơi sản xuất hơn 6% tổng lượng dầu tinh chế của Nga.

Ngày 3/4, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận tấn công vào nhà máy lọc dầu Bashneft-Novoil ở thành phố Ufa của Nga. Cơ sở này là một trong những nhà sản xuất chất bôi trơn chất lượng cao lớn nhất ở Nga, với công suất lọc dầu thô khoảng 7 triệu tấn mỗi năm.