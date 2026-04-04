Theo đài RT, trong một cuộc phỏng vấn với kênh Russia 1 phát sóng ngày 3/4, bà Matviyenko đã loại trừ khả năng Nga bắt giữ Tổng thống Ukraine Zelensky tương tự cách Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một cuộc đột kích vào thủ đô Caracas cách đây 3 tháng.

Bà Matviyenko nói với người phỏng vấn: "Bạn đang ám chỉ việc Nga bắt cóc Tổng thống Ukraine Zelensky sao?... Đó không phải là phong cách của chúng tôi. Chúng tôi là một quốc gia tự trọng và được các nước khác tôn trọng. Nga sẽ mất đi sự tôn trọng đó nếu dùng những phương pháp như vậy".

Theo Chủ tịch Thượng viện Nga, Moscow không ủng hộ việc hạ sát lãnh đạo của nước khác. Bà cho rằng việc hạ sát Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei sẽ khiến Mỹ tổn hại danh tiếng "mãi mãi trong lịch sử".

Bà Matviyenko muốn ông Zelensky bị đưa ra tòa xét xử và "bị trừng phạt vì hành động của mình".

Các quan chức Ukraine trước đó tuyên bố đã ngăn chặn một số âm mưu ám sát ông Zelensky vào năm 2022 nhưng không cung cấp chi tiết. Điện Kremlin cáo buộc những tuyên bố này là “hoàn toàn sai sự thật”.