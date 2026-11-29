Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng ngừng bắn dọc theo chiến tuyến để thúc đẩy các cuộc đàm phán với Nga, nhấn mạnh đây là "sự thỏa hiệp rất lớn" từ phía Kiev.

Trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera ngày 29/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã khẳng định rằng Ukraine sẵn sàng ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện tại để thúc đẩy các cuộc đàm phán ngoại giao với Nga.

"Chúng tôi sẵn sàng 'đóng băng' chiến tuyến, giữ nguyên lực lượng và dừng lại tại nơi chúng tôi đang đứng. Chúng tôi đề xuất một lệnh ngừng bắn dọc theo chiến tuyến. Đó có phải là sự thỏa hiệp không? Chắc chắn đây là sự thỏa hiệp rất lớn", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky lập luận rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin không muốn rút quân khỏi những vùng đất mà Ukraine cho là thuộc về họ, do đó Kiev đã đề xuất phương án trên để chuyển sang giai đoạn ngoại giao.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

"Ông Trump vẫn là Tổng thống Mỹ, vẫn nắm giữ đủ quyền lực theo Hiến pháp. Vì lẽ đó, tôi hy vọng ông ấy sẽ tiếp tục tìm cách chấm dứt cuộc xung đột một cách công bằng. Chúng tôi sẽ không chấp nhận phương án mà chỉ mình Ukraine phải trả giá", ông Zelensky nói.

Trong cuộc phỏng vấn, nhà lãnh đạo Ukraine cũng thừa nhận vòng đàm phán ba bên mới đây ở Abu Dhabi không đạt được đột phá nào, chủ yếu là do mâu thuẫn về lãnh thổ giữa Kiev và Moscow. Hiện giới chức Nga và Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố trên của Tổng thống Zelensky.

Về tình hình giao tranh, Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/11 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát khu định cư Kolomiytsy ở Dnipro.

"Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Đông đã giành quyền kiểm soát khu định cư Kolomiytsy nhờ những hoạt động tiến công chủ động. Việc kiểm soát khu định cư này cho phép lực lượng của chúng ta củng cố vị trí, tạo bàn đạp để tiếp tục tiến sâu vào tỉnh Dnipro và duy trì sức ép lên các tuyến phòng thủ của đối phương", phía Nga cho biết.

Trong vòng 24h qua, quân đội Nga cũng khiến Ukraine tổn thất khoảng 1.160 binh lính trong các cuộc giao tranh dọc tiến tuyến, đồng thời phá hủy 3 bệ phóng của hệ thống tên lửa Neptune.