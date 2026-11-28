Báo Telegraph dẫn lời các quan chức Kiev cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh phá hủy hoàn toàn cầu Crưm và lực lượng phòng vệ Ukraine đang chuẩn bị các đợt tấn công tiếp theo nhằm vào cây cầu này.

Ông Zelensky ra lệnh đánh sập toàn bộ cầu Crưm. Ảnh: Telegraph

"Tổng thống muốn phá hủy hoàn toàn cây cầu", một nguồn tin quân sự nói với Telegraph đồng thời cho biết các cuộc tấn công mới nhằm vào phần công trình còn lại đang được chuẩn bị.

Cách đây 10 ngày, các máy bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình của Ukraine đã tấn công cây cầu nối bán đảo Crưm với Nga. Đây được xem là một trong những đòn tấn công mang tính biểu tượng gây thiệt hại nặng nề nhất kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022.

Theo Telegraph, việc đánh sập phần còn lại của cây cầu sẽ là một thắng lợi lớn về chính trị và chiến lược đối với ông Zelensky trong bối cảnh Kiev tìm cách cắt đứt tuyến hậu cần chủ chốt của Moscow và làm suy yếu quyền kiểm soát của Nga đối với bán đảo Crưm.

Bài báo tiết lộ những chi tiết tác chiến mới về các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine trong hai ngày 17-19/11, khiến một nhịp vòm thép chính và một đoạn mặt cầu Crưm đổ xuống biển đồng thời làm các đường ray đường sắt liền kề bị hư hại.

Theo Telegraph, chiến dịch sử dụng 11 hệ thống vũ khí khác nhau, là giai đoạn cuối của một chiến dịch gồm 7 giai đoạn nhằm từng bước làm suy yếu hệ thống phòng không và phòng thủ bờ biển của Nga xung quanh cây cầu trước khi tập kích chính công trình này.

Các máy bay không người lái (UAV) đã thực hiện các đợt tấn công mở màn. Sau đó, các đơn vị phòng thủ bờ biển thuộc hải quân Ukraine phóng loạt tên lửa hành trình Neptune do nước này tự sản xuất, rồi lập tức di chuyển khỏi vị trí để tránh hỏa lực phản pháo của Nga.