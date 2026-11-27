Tổng thống Trump khẳng định người đồng cấp Nga Putin sẽ được chào đón nếu quyết định tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Florida vào tháng 12 tới.

Theo TASS, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/11 khẳng định ông mong muốn Tổng thống Nga Vladimir Putin có mặt tại hội nghị G20, dù thừa nhận khả năng này có thể không được tất các bên ủng hộ.

"Ông Putin hoàn toàn có thể tham dự hội ghị G20 nếu ông ấy muốn. Nếu quyền quyết định thuộc về tôi, tôi rất mong có sự hiện diện của ông ấy", ông Trump cho biết.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại việc Nga từng là thành viên của G8, lập luận rằng nếu Moscow còn là thành viên của nhóm thì cuộc xung đột Ukraine đã không xảy ra. Tổng thống Trump đã gửi lời mời tham dự hội nghị G20 tới chủ nhân Điện Kremlin kể từ tháng 9, đồng thời nhắc lại vấn đề này trong cuộc gặp ở Thâm Quyến, nhưng Tổng thống Putin đến nay vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, việc ông Putin có tới Florida hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố và tình hình thực tế tại Nga. Trong khi đó, Tổng thống Putin khẳng định Moscow sẽ cử một phái đoàn cấp cao tới hội nghị thượng đỉnh ngay cả khi ông không tham dự.

Cùng ngày 26/11, Tổng thống Trump đã đăng tải tuyên bố chung sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte lên mạng xã hội Truth Social với một sửa đổi đáng chú ý so với bản gốc. Theo đó, ông Trump viết rằng "Nga và Ukraine cần tránh mọi hành động vô tình hoặc cố ý làm mở rộng xung đột", trong khi tuyên bố chung trước đó một ngày chỉ đề cập tới Nga.

Nguồn tin của tờ Politico tiết lộ rằng thông điệp ban đầu đã được Tổng thống Trump và ông Rutte thống nhất, do đó nhà lãnh đạo Mỹ đã đơn phương chỉnh sửa tuyên bố chung. Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

"Động thái của ông Trump thể hiện rõ sự bất đồng với ông Zelensky, đồng thời đặt ra thách thức mới với NATO trong việc duy trì hỗ trợ của Mỹ đối với Ukraine", Politico bình luận.