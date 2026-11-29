Tổng thống Zelensky đã ban hành sắc lệnh cấm truyền thông Ukraine đăng tải thông tin chi tiết về hậu quả của các cuộc tấn công nhắm vào hạ tầng trọng yếu của nước này.

Theo Pravda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28/11 đã ký ban hành sắc lệnh của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia (NSDC) về việc tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Sắc lệnh yêu cầu chính phủ Ukraine "tiến hành những biện pháp khẩn cấp nhằm cấm truyền thông đưa tin về hậu quả của các đòn tấn công và thời gian dự kiến để khôi phục cơ sở hạ tầng trọng yếu". Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky cũng yêu cầu ngừng đưa tin về hoạt động xây dựng và tình trạng của "công trình phòng thủ" tại các địa điểm quan trọng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Những nội dung khác trong sắc lệnh bao gồm tăng cường năng lực kỹ thuật và phòng không, triển khai thêm hệ thống tác chiến điện tử, xây dựng công trình bảo vệ và phát triển các hệ thống cung cấp năng lượng dự phòng.

Theo Cố vấn Tổng thống Dmytro Lytvyn, chính phủ Ukraine đã thường xuyên kêu gọi truyền thông không công bố thiệt hại và vị trí vũ khí Nga rơi xuống, cho rằng những thông tin này sẽ giúp đối phương xác định mục tiêu trong những cuộc tấn công tiếp theo. Tuy vậy, ông Lytvyn cũng thừa nhận đây là một vấn đề "khó giải quyết".

"Phần lớn thông tin về các vụ tấn công kiểu này thường được đăng trên các kênh Telegram ẩn danh", ông Lytvyn cho hay.

Sắc lệnh mới của Ukraine được ban hành trong bối cảnh các cơ sở năng lượng tại nước này liên tục bị Nga tập kích, khiến nhiều khu vực rơi vào tình cảnh thiếu điện, nước và hệ thống sưởi. Trước đó, ông Zelensky cũng cảnh báo mùa đông năm nay có thể là mùa đông khắc nghiệt nhất trong lịch sử Ukraine.