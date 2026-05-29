Thông cáo đăng trên trang web của Chính phủ Thụy Điển hôm 28/5 viết: “Ukraine sẽ sử dụng 2,5 tỷ Euro từ khoản cho vay của Liên minh châu Âu (EU) để mua 20 chiến cơ đa năng Gripen E/F. Chúng tôi cũng dự định quyên góp 16 máy bay Gripen C/D như hình thức hỗ trợ song phương”.

Trong bài viết trên mạng xã hội X cùng ngày, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã công bố hình ảnh ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có mặt tại lễ ký kết hợp đồng mua bán tiêm kích Gripen.

Tổng thống Ukraine Zelensky (trái) và Thủ tướng Thụy Điển Kristersson tại lễ ký kết. Ảnh: Ulf Kristersson/X

Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, JAS 39 Gripen phiên bản E với 1 phi công điều khiển dài 15,2m; chiều dài sải cánh 8,6m; cao 4,5m. Máy bay có trọng lượng rỗng và cất cánh tối đa lần lượt là 8 tấn và 16.5 tấn. JAS 39E được trang bị một động cơ turbine phản lực General Electric F414-GE-39E có lực đẩy trung bình là 64 Kilo Newton (kN), nhờ vậy máy bay có thể đạt vận tốc tối đa lên tới 2.100 km/h. Tầm hoạt động tối đa của JAS 39E đạt khoảng 4.000km.

Tiêm kích JAS 39E. Ảnh: SAAB

JAS 39E được trang bị 1 radar Raven ES-05 có thể phát hiện máy bay chiến đấu của đối phương ở khoảng cách tối đa 300km.

Về vũ khí, JAS 39E được trang bị một pháo Mauser BK-27 cỡ nòng 27mm với cơ số đạn 120 viên. Thân và cánh máy bay được trang bị 8 giá treo, có thể mang hơn 5 tấn vũ khí từ các loại bom cho đến tên lửa không đối không như IRIS-T, AIM-9; bom dẫn đường GBU-12… tùy theo nhiệm vụ của phi công.