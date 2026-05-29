Theo Pravda, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia ngày 28/5 đã nhắc lại lập trường của Moscow về việc tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhắm vào "các trung tâm ra quyết định và sở chỉ huy" của Ukraine.

"Do các cơ sở đầu não của Ukraine nằm rải rác khắp Kiev, chúng tôi tiếp tục kêu gọi nhân viên của các phái đoàn ngoại giao nước ngoài và văn phòng của các tổ chức quốc tế rời khỏi thành phố này trong thời gian sớm nhất", ông Nebenzia cho biết.

Cùng ngày 28/5, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu cảnh báo rằng Moscow có thể thực hiện việc tấn công các trung tâm ra quyết định ở Kiev "bất kỳ lúc nào".

"Chiến dịch đáp trả có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi đã đưa ra nhiều cảnh báo, và chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ vụ tấn công của Ukraine. Nga có đầy đủ phương tiện cho kế hoạch này", ông Shoigu nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng chiến dịch tấn công mới của Moscow là biện pháp đáp trả việc Ukraine không kích một ký túc xá ở thị trấn Starobelsk thuộc vùng Luhansk, khiến 21 người thiệt mạng.

EU không làm trung gian đàm phán Nga - Ukraine

Theo RT, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas ngày 28/5 đã loại trừ khả năng châu Âu đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine.

"Châu Âu sẽ không làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine, bởi vì chúng tôi ủng hộ Kiev và đang bảo vệ các lợi ích an ninh cốt lõi của mình. Chúng tôi không thể duy trì vị thế trung lập giữa hai bên. Tôi cho rằng EU cần tập trung vào việc gia tăng áp lực lên Moscow thông qua các biện pháp trừng phạt, qua đó buộc Nga phải nhượng bộ trên bàn đàm phán", bà Kallas cho biết.

Ngay lập tức, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã chỉ trích mạnh mẽ phát ngôn của quan chức EU, gọi đây là "tuyên bố ngớ ngẩn". Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định rằng phát ngôn của bà Kallas "là dấu hiệu cho thấy EU muốn cản trở tiến trình hòa đàm".