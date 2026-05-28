Báo Ukrainska Pravda dẫn thông cáo hôm nay (28/5) của Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận cuộc tấn công của các lực lượng Kiev vào nhà máy lọc dầu Tuapse ở vùng Krasnodar Krai của Nga diễn ra từ đêm 26/5 đến rạng sáng 27/5.

Các nhân chứng kể hỏa hoạn và khói bốc lên cuồn cuộn trong khuôn viên nhà máy Tuapse sau cuộc tấn công. Phía Ukraine vẫn đang thu thập thông tin về mức độ thiệt hại của nơi này.

Quân Ukraine cho biết đã tấn công nhà máy lọc dầu Tuapse của Nga. Ảnh: Ukrainska Pravda

Nhà máy Tuapse là một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất ở miền nam Nga, với công suất chế biến khoảng 12 triệu tấn dầu mỏ mỗi năm. Cơ sở này cũng sản xuất nhiên liệu cho các lực lượng vũ trang Nga.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết thêm, Không quân Ukraine hôm 27/5 đã sử dụng tên lửa không đối không Storm Shadow để tập kích các hệ thống chỉ huy và kiểm soát trinh sát tự động do Lực lượng Không quân vũ trụ Nga vận hành gần Voronezh, Taganrog và thành phố Sevastopol trên bán đảo Crưm.

Trong 24 giờ qua, các lực lượng Kiev cũng nhắm mục tiêu vào các sở chỉ huy của quân đội Nga gần các khu dân cư Tsvitni Pisky và Sorokyne ở vùng Luhansk, miền đông Ukraine. Ngoài ra, quân Ukraine còn tuyên bố tấn công một kho vật tư ở làng Sorokyne, một trạm radar Nebo-SV gần Kamianka và một xe chỉ huy của hệ thống phòng không Buk-M2 gần Kadiivka tại Luhansk cũng như một cơ sở sản xuất máy bay không người lái (UAV) gần khu vực Azovske thuộc vùng Zaporizhzhia.

Moscow hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên.