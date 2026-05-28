Theo tờ Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 27/5 xác nhận đã gửi thư khẩn cho Tổng thống Trump và Quốc hội Mỹ, nhấn mạnh đây là "hành động cần thiết trong bối cảnh hiện tại".

"Việc một nguyên thủ gửi thư cho cả tổng thống và quốc hội Mỹ là điều hiếm gặp, nhưng tình hình hiện tại buộc chúng tôi phải hành động nhanh chóng. Chúng tôi cần đảm bảo nước Mỹ sẽ lắng nghe Ukraine bởi cuộc xung đột đã kéo dài tới 5 năm. Chỉ khi Ukraine có đủ năng lực để chống lại tên lửa đạn đạo thì các giải pháp ngoại giao mới phát huy hiệu quả", ông Zelensky cho biết.

Trước đó, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna đã chuyển bức thư của Tổng thống Zelensky tới Tổng thống Trump, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson và các thành viên khác của Quốc hội Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Trong thư, ông Zelensky nói Nga đã sử dụng hàng chục tên lửa, bao gồm 3 tên lửa siêu thanh Tsirkon, 2 tên lửa đạn đạo Kinzhal và 1 tên lửa Oreshnik trong cuộc không kích rạng sáng 24/5. Nhà lãnh đạo Ukraine mô tả đây là cuộc tấn công "đặc biệt nghiêm trọng", đồng thời kêu gọi Mỹ gửi thêm hệ thống phòng không cho Kiev.

"Khi nói đến việc chống lại các nguy cơ trên không, chúng tôi dựa vào các đối tác và bạn bè. Nhưng khi nói đến việc chống lại tên lửa đạn đạo, chúng tôi phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ. Patriot là hệ thống phòng thủ hiệu quả nhất chống lại mọi loại tên lửa đạn đạo của Nga", ông Zelensky viết.

Cuối thư, Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump nối lại các nỗ lực trung gian nhằm thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho xung đột Nga - Ukraine.

Nga kiểm soát thêm 2 khu định cư trên tiền tuyến

Theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/5 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát 2 khu định cư ở Kharkiv và Zaporizhzhia trong ngày qua.

"Các đơn vị của chúng ta đã đánh bật đối thủ ra khỏi làng Hraniv ở Kharkiv và làng Vozdvyzhivka ở Zaporizhzhia. Bên cạnh đó, đối thủ cũng mất 1.220 binh lính ở mọi mặt trận. Trong 24 giờ qua, các đơn vị phòng không cũng đánh chặn thành công 3 tên lửa Storm Shadow và 285 UAV của Ukraine", phía Nga cho biết.

Ngược lại, quân đoàn số 14 của Ukraine bác bỏ thông tin của Nga, khẳng định làng Hraniv vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Kiev.