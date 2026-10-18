Quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) để bắn nổ một hệ thống pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-3 Dragon của Nga ở vị trí cách tiền tuyến 12km.

Trang tin quân sự Defense Express ngày 18/10 đưa tin, Bộ Quốc phòng Ukraine mới đây đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai UAV để bắn nổ hệ thống pháo nhiệt áp TOS-3 của Nga.

"Trung đoàn Hệ thống không người lái độc lập Số 21 đã có lần đầu tiên tập kích một hệ thống pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-3. Phương tiện của đối thủ bị đánh trúng bằng UAV cảm tử khi đang rời vị trí khai hỏa cùng một phương tiện hỗ trợ. Đòn tấn công là nỗ lực có hệ thống nhằm làm suy giảm năng lực tác chiến của Nga trên tiền tuyến", phía Ukraine cho biết.

UAV Ukraine bắn nổ hệ thống pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-3 Dragon của Nga. Video: Defense Express

TOS-3 Dragon là hệ thống pháo nhiệt áp mới nhất của Nga, bên cạnh các mẫu quen thuộc là TOS-1A Solntsepyok và TOS-2 Tosochka. TOS-3 ra mắt lần đầu vào năm 2024, đánh dấu sự thay đổi đáng kể về cấu trúc module phóng. Thay vì sử dụng 24 ống dẫn hướng như trên phiên bản TOS-1A Solntsepyok, hệ thống mới này chỉ trang bị 15 ống phóng. Việc giảm số lượng đạn dược được bù đắp bằng khả năng sử dụng các loại tên lửa thế hệ mới có tầm bắn xa hơn và độ chính xác cao hơn.

TOS-3 Dragon có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách từ 15 - 24km, xa hơn đáng kể so với những người tiền nhiệm. Hệ thống này cũng được đặt trên khung gầm của xe tăng T-72, qua đó đem lại khả năng phòng thủ tốt hơn.