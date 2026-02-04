Video: Lữ đoàn số 72 Ukraine/Defence

Theo trang tin quân sự Defence, Lữ đoàn số 72 của Ukraine hôm 2/2 đã công bố video cho thấy, trong lúc làm nhiệm vụ do thám bên trong tỉnh biên giới Belgorod của Nga, FPV cảm tử của đơn vị này đã phát hiện 2 khí tài của đối phương đang di chuyển ở khu vực địa hình trống trải. Một khí tài trong đó được xác định là pháo phản lực phóng loạt, biệt danh "hỏa thần" TOS-1A.

Các binh sĩ Ukraine đã điều khiển ít nhất 2 chiếc FPV cảm tử lao thẳng vào hệ thống pháo Nga. Dựa vào hình ảnh do camera lắp trên một chiếc máy bay không người lái (UAV) ở gần đó ghi lại, đòn tấn công đã kích nổ số đạn được TOS-1A mang theo, dẫn đến một số vụ nổ thứ cấp phá hủy khẩu pháo này.

FPV Ukraine tập kích pháo TOS-1A của Nga. Ảnh: Lữ đoàn số 72 Ukraine/Defence

Theo trang Defence, đây là cuộc tấn công đầu tiên của các đơn vị điều khiển UAV trực thuộc Lữ đoàn số 72 Ukraine nhằm vào khí tài bên trong lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột giữa 2 nước bùng phát vào tháng 2/2022.

TOS-1A Solntsepyok là pháo phản lực nhiệt áp được Nga đưa vào biên chế hoạt động từ năm 2003 và là bản cải tiến của mẫu TOS-1 có từ thời Liên Xô. Hệ thống này sử dụng chung khung gầm với xe tăng T-72, có tổng trọng lượng đạt 44,3 tấn; dài 7,3m; rộng 3,6m và cao 3,07m. TOS-1A có tốc độ bắn 24 viên trong 12 giây và tốc độ di chuyển tối đa 60 km/h, qua đó tạo ra sự linh hoạt trên tiền tuyến.

Một số pháo phản lực đa nòng TOS-1A. Ảnh: Military Today

TOS-1A dùng tên lửa có đường kính 220mm. Khi tên lửa này phát nổ, khối hóa chất gây cháy nặng 45kg ở phần đầu tên lửa sẽ bung ra trong phạm vi giới hạn. Những chất này sẽ đốt cháy trong chớp mắt toàn bộ oxy trong không gian hẹp với nhiệt độ lên tới 1.000°C, đủ để tiêu diệt bộ binh của đối phương đang trú ẩn trong các công sự, hầm ngầm hoặc hang động.