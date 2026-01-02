Video: Zvezda TV

Trong thông cáo mới đây, Bộ Quốc phòng Nga cho biết pháo binh nước này thuộc Cụm quân phía Tây tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vừa tập kích một điểm tập kết binh sĩ tạm thời của đối phương ở mặt trận Kupiansk tại tỉnh Kharkiv.

Kênh Zvezda trích thông cáo của quân Nga viết: “Cuộc pháo kích được thực hiện với pháo phản lực phóng loạt TOS-1A, cùng sự hỗ trợ thông tin tình báo thu thập bởi UAV”.

Hiện quân Ukraine chưa bình luận về tuyên bố trên của Nga.

Theo bản đồ chiến sự do chuyên trang Deep State công bố, vùng xanh dương, tức nơi quân Ukraine thực hiện các cuộc phản công, đã bao trùm khu vực tây bắc của thị trấn Kupiansk.