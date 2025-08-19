Video: Bộ Quốc phòng Nga

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố gần đây cho thấy, một xe bọc thép chiến đấu Nga chở theo binh sĩ có nhiệm vụ hộ tống pháo phản lực TOS-2 tới vị trí khai hỏa ở mặt trận Pokrovsk, Ukraine. Sau khi đến nơi, nhóm binh sĩ trên xe bọc thép liền tản ra và làm công tác cảnh giới, trong khi kíp điều khiển pháo TOS-2 để bắn phá vị trí phòng thủ của lực lượng Kiev.

“Sau khi nhận dữ liệu tọa độ từ khí tài trinh sát, kíp điều khiển pháo TOS-2 đã nã hỏa lực vào vị trí công sự của quân Ukraine”, thông cáo của quân đội Nga viết.

Công sự Ukraine bị pháo TOS-2 bắn phá. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về đoạn video do phía Nga công bố.

Theo trang Army Recognition, TOS-2 là pháo phản lực đa nòng được Nga đưa vào biên chế từ năm 2021, với nhiệm vụ thực hiện các đòn pháo kích nhằm vào công sự, thiết giáp hạng nhẹ, xe chở quân của đối phương tại những khu vực có địa hình trống trải.

Pháo TOS-2. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Pháo TOS-2 có 2 thành phần chính gồm khung gầm và bệ phóng. Khung gầm của TOS-2 là xe tải quân sự được công ty quốc phòng Ural của Nga sản xuất. Buồng lái xe tải được bọc giáp dày, có thể chống lại đạn của súng bộ binh hoặc mảnh pháo văng trên chiến trường, qua đó đảm bảo an toàn cho kíp lái. Trong khi đó, bệ phóng của pháo có thể chứa 18 quả đạn nhiệt áp có đường kính 220mm với tầm bắn tối đa đạt 10km.