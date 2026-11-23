Tổng thống Ukraine đã công bố đoạn video ghi lại cảnh xuồng cảm tử (USV) của nước này đánh chìm tàu chiến Merkury của Nga tại cảng Benghazi, miền đông Libya.

Theo Kyiv Post, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/11 đã xác nhận việc Cơ quan An ninh (SBU) và quân đội Ukraine phối hợp thực hiện chiến dịch đánh chìm tàu chiến của Nga ở Libya.

"Chúng tôi đã triển khai 7 USV trong cuộc tập kích tàu hộ vệ tên lửa Merkury và tàu hàng Angara ở Libya. Bất chấp nỗ lực phòng thủ của Nga, tàu chiến Merkury đã bị đánh chìm, bên cạnh đó là một trực thăng Ka-27 cũng bị phá hủy", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky cũng đăng tải một đoạn video ghi lại khoảnh khắc các USV của Ukraine lao vào mạn trái tàu hộ vệ Merkury và gây ra các vụ nổ lớn. Cũng theo nhà lãnh đạo Ukraine, tàu chở hàng Angara cũng bị tấn công ở cảng Benghazi, bởi con tàu này được cho là đang vận chuyển vũ khí của Nga.

USV Ukraine đánh chìm tàu chiến của Nga ở Libya. Video: X/@ZelenskyyUa

"Chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động trên mọi vùng biển để đáp trả các cuộc tấn công của Nga", ông Zelensky nói thêm.

Benghazi nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) tự xưng, do Tướng Khalifa Haftar lãnh đạo. Lực lượng này kiểm soát miền đông và miền nam Libya, đồng thời có quan hệ gần gũi với Nga.

Trước đó, Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Libya (UNSMIL) kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập sau vụ tập kích nhằm vào tàu chiến Nga ở quốc gia châu Phi.

"Chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ tấn công nhắm vào chiến hạm Merkury. Libya không thể và không được trở thành chiến trường cho các xung đột bên ngoài. Chúng tôi kêu gọi các bên kiềm chế, không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng hoặc chính trị hóa sự việc khi cuộc điều tra đang diễn ra", thông cáo của UNSMIL nêu rõ.