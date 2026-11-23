Một tàu chiến của Nga bị đánh chìm tại cảng Benghazi, miền đông Libya, sau vụ tấn công nghi do xuồng không người lái Ukraine thực hiện.

Một tàu của hải quân Nga. Ảnh: Sputnik

Báo Guardian dẫn tin từ các quan chức Libya thuộc chính quyền miền đông nước này cho hay, tàu hộ vệ Merkury của Hải quân Nga bị tấn công vào rạng sáng 22/11 khi đang neo đậu tại cảng Benghazi để tiếp nhiên liệu và nhu yếu phẩm.

Các báo cáo ban đầu cho biết, một số xuồng không người lái (USV) chứa đầy chất nổ của Ukraine đã lao về phía tàu Nga. Ít nhất 4 chiếc bị đánh chặn và phá hủy, trong khi 2 chiếc đánh trúng tàu chiến, gây ra vụ nổ lớn.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu Merkury đã chìm sau cuộc tấn công xảy ra trên Địa Trung Hải, cách miền nam Ukraine hơn 1.600km. Đây được xem là bước mở rộng đáng chú ý về phạm vi địa lý của cuộc xung đột đã kéo dài gần 5 năm.

Dù bước vào cuộc xung đột mà không có lực lượng hải quân đáng kể, Ukraine đã phát triển năng lực sử dụng xuồng không người lái trên biển, gây ra mối đe dọa đối với các tàu chiến Nga tại Biển Đen. Hạm đội Nga buộc phải rút về cảng Novorossiysk ở phía đông sau khi Sevastopol, thuộc bán đảo Crưm không còn được xem là địa điểm an toàn.

Vài giờ sau, một tàu chở hàng được cho là có liên hệ với Nga mang tên Ascalon, đang vận chuyển hàng tiếp tế quân sự, cũng bị xuồng không người lái tấn công ngoài khơi Benghazi. Video ghi lại vụ việc cho thấy chiếc xuồng lao thẳng về một đầu tàu, gây ra một vụ nổ lớn khác.

Các nguồn tin cho biết lực lượng hải quân Libya đã giải cứu thủy thủ đoàn trên tàu. Bộ Y tế Libya thông báo một số thành viên thủy thủ đoàn bị thương nhẹ và đang trong tình trạng ổn định. Tuy nhiên, số người bị thương và quốc tịch của họ chưa được xác định.

Benghazi nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) tự xưng, do Tướng Khalifa Haftar lãnh đạo. Lực lượng này kiểm soát miền đông và miền nam Libya, đồng thời có quan hệ gần gũi với Nga.

Nga chưa đưa ra phản ứng ngay lập tức và chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, vụ việc diễn ra trong bối cảnh lực lượng Ukraine gia tăng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào những mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, tại các khu vực nằm cách xa tiền tuyến.