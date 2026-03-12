Hội đồng Bầu cử quốc gia sáng nay họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại cuộc họp báo, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy trình và tiến độ.

Công tác nhân sự phục vụ 3 hội nghị hiệp thương cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn. Chất lượng nguồn nhân sự được nâng lên, số dư bảo đảm hợp lý, đúng quy định.

Theo bà Tạ Thị Yên, công tác nhân sự được triển khai rất sớm. Quá trình lựa chọn, giới thiệu người ứng cử thông qua 3 vòng hiệp thương do MTTQ Việt Nam chủ trì, kết hợp với lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong nhận xét, đánh giá người ứng cử.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên trả lời tại buổi họp báo

Danh sách chính thức được công bố gồm 864 người ứng cử để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội khóa 16, đã đảm bảo số dư theo quy định. Đại biểu HĐND các cấp số dư cũng đảm bảo hợp lý để cử tri lựa chọn.

Trong quá trình chuẩn bị nhân sự, các cơ quan, tổ chức và địa phương đều kết hợp hài hòa tiêu chuẩn, chất lượng và cơ cấu đại biểu. Ngoài phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín của người ứng cử, cơ cấu đại biểu tiếp tục chú trọng đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu người ngoài đảng, người dân tộc thiểu số...

Bên cạnh đó, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cho biết nhiệm kỳ này tăng cường giới thiệu những nhân sự có trình độ chuyên môn cao như nhà khoa học, trí thức, doanh nhân tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực, nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ tới.

“Công tác nhân sự được chuẩn bị bài bản, chặt chẽ, dân chủ với mục tiêu lựa chọn được những đại biểu thực sự tiêu biểu, có bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân” - bà Yên khẳng định.

Chi tiết về 5 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội

Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết trong số 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội thì có 5 người tự ứng cử. Những người này đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của Luật Bầu cử.

Cụ thể, ở TPHCM có 2 người. Đó là ông Nguyễn Văn Huy - công chứng viên Văn phòng công chứng Nguyễn Thành Hưng và bà Nguyễn Ngọc Hương - Giám đốc điều hành Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên nhiên Việt.

Ở Vĩnh Long có 1 người tự ứng cử là ông Nguyễn Tân Thụ - Giám đốc Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi PUTIN.

TP Cần Thơ có 1 người tự ứng cử là ông Nguyễn Thành Phúc - Giám đốc kiêm giáo viên dạy nghề, Trung tâm dạy nghề Thành Phúc.

Ở An Giang có 1 người tự ứng cử là ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV An Bảo tại đặc khu Phú Quốc.

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trả lời tại họp báo

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết những người này đã nộp hồ sơ ứng cử, kê khai lý lịch, tài sản, thu nhập cá nhân, tham gia lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, công tác.

Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh rằng có tín hiệu rất phấn khởi là 5 người ứng cử đều nhận được tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Các hồ sơ sau đó đã được Ủy ban Bầu cử và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm tra theo đúng quy định trước khi đưa vào danh sách hiệp thương.

Bà khẳng định việc có những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội thể hiện, khẳng định quyền công dân đã được Hiến pháp, pháp luật ghi nhận và thể hiện tính dân chủ rộng mở của quá trình bầu cử.

Qua nắm bắt tình hình chung, cả 5 ứng cử viên tự ứng cử được tạo mọi điều kiện thuận lợi như ứng cử viên khác để tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử theo quy định. Theo báo cáo nhanh của các địa phương nơi 5 ứng cử viên tự ứng cử, đến thời điểm này, các ứng cử viên đều hoàn thành việc tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử theo luật định.

"Cử tri tại các đơn vị bầu cử sẽ xem xét, đánh giá, lựa chọn người xứng đáng nhất thông qua lá phiếu của mình trong thời gian tới. Nếu như 5 ứng cử viên này nhận được sự tín nhiệm của cử tri nơi bầu cử thì hoàn toàn có thể trở thành đại biểu Quốc hội đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri", Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhìn nhận.