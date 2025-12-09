“Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thu thập thông tin, phân tích và dự báo tình hình thị trường nông sản nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất, kinh doanh nông sản của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã; góp phần tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cho nông sản Việt Nam” là mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ đặt ra tại Đề án đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản.

Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới AI, Big Data vào quá trình sản xuất, nuôi trồng đang mở ra hướng phát triển bền vững cho nông nghiệp Việt Nam.

Đề án cũng xác định rõ một nhiệm vụ, giải pháp quan trọng là ứng dụng CNTT, các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư như trí tuệ nhân tạo - AI, dữ liệu lớn - Big Data, Internet vạn vật - IoT... trong hoạt động thu thập thông tin, phân tích và dự báo tình hình thị trường nông sản từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ đối các sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia và tiềm năng.

Theo đề án, UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm hoàn thiện hạ tầng CNTT; xây dựng, nâng cấp cơ sở dữ liệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia và sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương; đồng thời, xây dựng và phát triển hệ thống mạng lưới cung cấp, kết nối thông tin thị trường nông sản tại địa phương, cung cấp, kết nối thông tin về trung tâm dữ liệu tập trung...

Tại Đà Nẵng, trí tuệ nhân tạo - AI đã được xác định là một công nghệ chiến lược và là trọng tâm cho mọi quyết định, quy trình và đổi mới. Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu có tên trong top 3 địa phương dẫn đầu cả nước về nghiên cứu, ứng dụng và khởi nghiệp AI.

Trong kế hoạch triển khai ứng dụng AI dựa trên dữ liệu lớn trong các ngành, lĩnh vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, UBND thành phố nêu rõ mục tiêu tổng quát là: “Đến năm 2030, ứng dụng rộng rãi AI trong quản trị đô thị, dịch vụ công, y tế, giáo dục, du lịch, giao thông và môi trường, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh và trung tâm trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung - Tây Nguyên để tạo nền tảng thúc đẩy phát triển ngành, lĩnh vực”.

Đáng chú ý, tại kế hoạch nêu trên, UBND thành phố Đà Nẵng đã xác định nông nghiệp và môi trường là một trong những lĩnh vực then chốt mà địa phương sẽ đẩy mạnh ứng dụng AI, với 4 nhiệm vụ trọng tâm được Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các xã, phường trên địa bàn tập trung triển khai trong giai đoạn 2026 – 2028 gồm: Quản lý quá trình canh tác; quản lý sâu bệnh hại cây trồng; quản lý quá trình sản xuất, nuôi trồng trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản; ứng dụng AI trong bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thông minh.

Nông nghiệp và Môi trường là một trong những lĩnh vực then chốt mà Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ AI.

Cụ thể, về quản lý quá trình canh tác, dữ liệu môi trường, giá thể, đất trồng... sẽ được thu thập thông qua hệ thống các cảm biến về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, pH, EC... nhằm xây dựng bộ cơ sở dữ liệu và ứng dụng AI vào thực hiện phân tích, giám sát quản lý quá trình canh tác (tối ưu hóa nước, dinh dưỡng, thuốc bảo vệ thực vật và tự động hóa quá trình canh tác).

Với nhiệm vụ quản lý sâu bệnh hại cây trồng, thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng sẽ chủ trì việc ứng dụng AI vào thu thập, phân tích hình ảnh để dự báo và ra quyết định trong việc phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng.

Để quản lý quá trình sản xuất, nuôi trồng trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản, thành phố Đà Nẵng cũng sẽ ứng dụng AI trong giám sát môi trường nuôi nhốt, giám sát môi trường nước, quản lý thức ăn, quản lý bệnh và tự động hóa trong quá trình cho ăn, chăm sóc; cảnh báo môi trường và ra quyết định xử lý.

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng thông minh, UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì triển khai ứng dụng AI nhằm phát hiện sớm mất rừng. Cụ thể là, xây dựng mới mô hình học máy - Machine Learning hoặc học sâu - Deep Learning để phân tích ảnh vệ tinh, tự động phát hiện các điểm có nguy cơ mất rừng với độ chính xác cao hơn, giảm thiểu cảnh báo giả và phát hiện được các thay đổi với diện tích nhỏ.