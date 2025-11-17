Biến "tiểu sa mạc" thành vùng “nguyên liệu vàng”

Hành trình của GC Food bắt đầu từ năm 2011, khi công ty thành lập cơ sở chế biến nha đam tại Đồng Nai với số vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng. Đến năm 2023, vốn điều lệ đã tăng lên 316 tỷ đồng, cho thấy tốc độ phát triển rất tốt của công ty.

“Ngay từ ngày đầu hoạt động, GC Food xác định phải sản xuất ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn về giấy chứng nhận mà cả độ ngon theo cảm nhận của khách hàng. Sản phẩm của chúng tôi giờ đã có mặt tại 27 quốc gia trên thế giới”, ông Nguyễn Văn Thứ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GC Food phấn khởi khoe.

Hiện tại, GC Food có nhà máy sản xuất nha đam lớn nhất ở Việt Nam, có thể xử lý, chế biến tới 200 tấn lá nha đam/ngày, tương đương 70-80 tấn thành phẩm/ngày.

GC Food đã biến vùng đất Ninh Thuận khô cằn, từng được coi là “tiểu sa mạc”, thành khu vực trồng nha đam và cây ăn trái xanh tốt. Việc này không chỉ tạo ra giá trị gia tăng cho công ty mà còn mang lại thu nhập ổn định và đời sống tốt hơn cho người nông dân.

Sản phẩm nha đam của GC Food đã được cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý là Nha đam Ninh Thuận, và được Bộ Công Thương chứng nhận là Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Dự kiến tháng 12 tới, Công ty sẽ được cấp giấy chứng nhận hữu cơ (US FDA Organic) cho 15ha nha đam đầu tiên.

Sản phẩm cốt lõi thứ hai của GC Food là thạch dừa, một sản phẩm ngách trong ngành dừa. GC Food là công ty hiếm hoi sản xuất thạch dừa chế biến có thể ăn trực tiếp đã xuất khẩu thành công vào thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và một số thị trường châu Âu. Sản phẩm thạch dừa túi nhỏ của công ty đang được đối tác Hàn Quốc nhập khẩu với số lượng lớn, về bán trên các sàn thương mại điện tử ở “xứ sở kim chi”, và được nhiều KOL, KOC xứ Hàn quảng bá.

Năm 2025, dự kiến doanh thu của GC Food đạt khoảng 750 tỷ đồng, phần lớn nhờ hai sản phẩm chủ lực là nha đam và thạch dừa.

GC Food tự đặt cho mình sứ mệnh là chung tay tạo ra một thế giới hạnh phúc thông qua việc cung cấp chuỗi thực phẩm hạnh phúc.

Tầm nhìn tiên phong công nghệ và phát triển bền vững

Nắm bắt xu hướng tiêu dùng xanh và sạch của thế giới, những năm gần đây, GC Food tập trung đầu tư lớn cho những hoạt động nhằm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành doanh nghiệp nông nghiệp chế biến ESG (phát triển bền vững).

GC Food đã đầu tư trang trại diện tích hơn 100 ha trồng nha đam và một số loại cây để thực hiện mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Công ty còn hướng dẫn cho người nông dân để ngay cả với diện tích nhỏ (chỉ 3-5 sào đất) cũng có thể làm nông nghiệp tuần hoàn, thay vì chỉ canh tác thuần túy.

Về quản trị, GC Food áp dụng quy trình quản lý sản xuất minh bạch, chuẩn hóa, chuẩn quốc tế. Năm 2022, GC Food đã mạnh dạn niêm yết công ty lên sàn chứng khoán UpCom.

"Quan điểm của tôi là khi lên sàn chứng khoán có những yêu cầu rất chặt chẽ, mình tuân thủ được thì đương nhiên doanh nghiệp cũng sẽ hoạt động tốt và bền vững hơn", ông Thứ cho hay.

Năm 2025, GC Food là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm đã phát hành “Báo cáo phát triển bền vững ESG năm 2024", thu hút sự quan tâm hợp tác của nhiều nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế.

Với triết lý kinh doanh “Tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ trong việc phát triển nông nghiệp và chế biến thực phẩm”, GC Food tích cực ứng dụng điện mặt trời áp mái để giảm tiêu thụ điện, giảm phát thải khí carbon.

Đặc biệt, công ty tự hào có thể chế tạo được 70% số trang thiết bị trong nhà máy với quy mô sản xuất rất lớn. "Riêng ngành nha đam, thạch dừa, trên thế giới chưa có công ty phát triển máy móc phục vụ ngành, nên chúng tôi tự tìm hiểu, nghiên cứu, mày mò. Việc tự động hóa giúp tăng hiệu suất thu hồi nha đam lên gần 40%, tăng khoảng 10% so với hiệu suất khi làm thủ công bằng tay”, ông Thứ phấn khởi cho biết.

GC Food cũng là doanh nghiệp nông nghiệp điển hình có sự gắn bó thực sự với người nông dân và cam kết mang lại những giá trị cốt lõi cho cộng đồng. Khi hạn hán làm giảm sản lượng thu hoạch, công ty vẫn sẵn sàng trả giá thu mua cao hơn cho nông dân để duy trì đời sống tốt cho bà con.

Với những lợi thế về vùng nguyên liệu quy hoạch tập trung, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế, công suất sản xuất lớn và chuỗi cung ứng xanh, bền vững, GC Food là điển hình doanh nghiệp thực phẩm Việt Nam đã xuất khẩu thành công sản phẩm chế biến ra thế giới.