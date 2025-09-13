Ứng viên duy nhất được Hội đồng Giáo sư ngành Văn học đề nghị xét công nhận chức danh phó giáo sư năm 2025 là bà Lê Thị Thanh Tâm, sinh năm 1975; quê Thắng Tam, Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Theo hồ sơ được Hội đồng Giáo sư nhà nước cung cấp, bà Tâm là Trưởng Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội; chuyên ngành Lý thuyết và Lịch sử Văn học.

Bà cũng là giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế; Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TPHCM.

Bà Tâm được cấp bằng đại học ngành Văn học (chuyên ngành Văn học Việt Nam) năm 1997; có bằng thạc sĩ cùng chuyên ngành vào năm 2002; được cấp bằng tiến sĩ ngành Ngữ văn (chuyên ngành Lý thuyết và Lịch sử Văn học) năm 2007.

Ảnh: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Bà Lê Thị Thanh Tâm từng thực tập nghiên cứu tại Ban Văn học, Viện Khoa học Xã hội tại TPHCM (1997-1999); giảng dạy tại Khoa Ngữ văn và Báo chí (sau là Khoa Văn học và Ngôn ngữ), Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TPHCM (2000-2010); tham gia chương trình nghiên cứu sinh tại Mỹ (2004-2005) và nghiên cứu Nhật Bản học tại Trường ĐH Ngoại ngữ Tokyo - Nhật Bản (2010-2011).

Từ tháng 9/2011 đến 6/2012, bà giảng dạy tại Khoa Văn học và Ngôn ngữ của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TPHCM.

Từ tháng 7/2012 đến tháng 3/2016, bà là giảng viên, Trưởng Bộ môn Văn học, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Sau đó, từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2018, bà là phó giáo sư kiêm nhiệm của Trường ĐH Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản.

Suốt từ tháng 7/2018 đến tháng 6/2025, bà công tác tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội, lần lượt giữ các vị trí: Trưởng Bộ môn Văn học và Nghệ thuật Việt Nam (2018-2022), Phó Trưởng khoa (2018-2020), Phó Trưởng khoa phụ trách (2020-2021) và Trưởng Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt (2021-2025).

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của bà Tâm gồm: Văn học Việt Nam trong bối cảnh Đông Á; Tôn giáo trong mối quan hệ với văn học, triết học, mỹ học; Tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam.

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, bà Tâm đã hướng dẫn (phụ) một nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; hướng dẫn (chính) 7 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Bà cũng hoàn thành 8 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên; trong đó, chủ nhiệm 3 đề tài cấp cơ sở, 1 đề án cấp Nhà nước, 2 đề án cấp ĐH quốc gia, 1 đề án cấp Bộ.

Bà đã công bố 41 bài báo khoa học, trong đó có 2 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín (tác giả chính và tác giả thứ hai).