Trong số 3 ứng viên phó giáo sư ngành Nghệ thuật năm nay, bà Nguyễn Thị Tân Nhàn là nữ ứng viên, ca sĩ duy nhất lọt vào danh sách.

Ca sĩ Tân Nhàn sinh năm 1982 tại Hà Nam (cũ), là quán quân dòng nhạc dân gian Sao Mai 2005. Nữ ca sĩ từng theo học chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Đến năm 2012, bà được cấp bằng thạc sĩ ngành Nghệ thuật âm nhạc, chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc cũng tại Học viện. 4 năm sau đó, bà Nhàn tiếp tục được Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cấp bằng tiến sĩ ngành Âm nhạc học, chuyên ngành Âm nhạc học và trở thành tiến sĩ âm nhạc trẻ nhất ở Việt Nam ở thời điểm đó.

Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025.

TS Tân Nhàn từng giảng dạy tại nhiều trường khác nhau như Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật – Du lịch Hạ Long, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Từ năm 2017, bà được bổ nhiệm làm Phó Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó lên Trưởng khoa từ tháng 5/2024.

Các hướng nghiên cứu của bà Nhàn liên quan đến Đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp và giáo dục âm nhạc hiện đại; Lý luận, thực hành biểu diễn âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Đến nay, bà Nhàn đã hoàn thành 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 2 đề tài cấp cơ sở. Bà có 14 bài báo khoa học, trong đó có 2 bài đăng trên tạp chí quốc tế uy tín.

Ngoài ra, bà cũng đã xuất bản 2 cuốn sách, có 3/13 tác phẩm nghệ thuật đạt giải quốc gia, 6 giải thưởng cá nhân và 17 giải thưởng hướng dẫn.

Nhờ các thành tích đã đạt được, bà từng nhận 2 bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020.

Trước đó, ca sĩ Tân Nhàn từng tạo dấu ấn với một loạt sản phẩm âm nhạc như: Tình ta biển bạc đồng xanh, Sông đợi, Mưa xuân, Trăng khuyết, Đường tàu mùa xuân,…