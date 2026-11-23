Ứng viên Tổng thống Pháp Marine Le Pen cảnh báo việc NATO can thiệp trực tiếp vào vấn đề Ukraine có thể khơi mào cho Thế chiến III.

Theo TASS, "bà đầm thép cực hữu" Marine Le Pen ngày 23/11 đã cảnh báo việc NATO can dự trực tiếp vào cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể dẫn tới một cuộc Thế chiến mới.

"Chỉ có 3 kịch bản khả thi đối với Ukraine: hoặc NATO can thiệp vào cuộc xung đột, điều sẽ dẫn đến Thế chiến III; hoặc cuộc xung đột sẽ tiếp tục kéo dài nhiều năm; hoặc tất cả các quốc gia đều nhận thức được những hậu quả có thể xảy ra", bà Le Pen cho biết.

Ứng cử viên Tổng thống Pháp năm 2027 nghiêng về khả năng cuộc xung đột Ukraine sẽ tiếp tục kéo dài, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các hệ lụy kinh tế mà cuộc xung đột đang gây ra. "Nếu trở thành Tổng thống Pháp, tôi sẽ đối thoại với tất cả các bên", bà Le Pen nói.

Ứng viên Tổng thống Pháp Marine Le Pen. Ảnh: NYT

Trong những tháng gần đây, "Liên minh tự nguyện" do Anh và Pháp dẫn đầu, đang nỗ lực xây dựng các bảo đảm an ninh cho Ukraine, bao gồm việc triển khai các đơn vị quân sự sau khi xung đột kết thúc. Tuy vậy, Điện Kremlin đã nhiều lần khẳng định sự hiện diện của mọi lực lượng nước ngoài ở Ukraine là "không thể chấp nhận được".

Cùng ngày 23/11, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cáo buộc Ukraine và NATO đã tạo ra những tình huống khiến Nga phải cân nhắc khả năng tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân.

"Xét theo học thuyết hạt nhân, các bên cùng đứng về phía đối đầu với chúng tôi, gồm Ukraine, các nước NATO và một số nước phương Tây không thuộc liên minh, đã tạo ra những tình huống khiến Nga phải cân nhắc khả năng tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân", ông Medvedev cho hay.

Tuy vậy, ông Medvedev nhấn mạnh rằng trước khi đưa ra quyết định tấn công hạt nhân, Moscow sẽ đánh giá toàn diện liệu biện pháp đáp trả có tương xứng với thiệt hại mà Nga phải đối mặt hay không.