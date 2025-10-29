Best Global Brands là một trong những bảng xếp hạng thương hiệu uy tín và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới.

Xuất hiện trong top nửa đầu bảng xếp hạng, ở vị trí 47, giá trị thương hiệu của Uniqlo đạt 17,7 tỷ USD. Thông tin này được công bố sau khi Uniqlo lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng BrandZ Global Top 100 của hãng nghiên cứu thị trường Kantar hồi đầu năm, đồng thời được vinh danh ‘Thương hiệu Bứt phá (Breakthrough Brand)’ tại giải thưởng thường niên Kantar Brand Blueprint Awards, khẳng định sự gia tăng mạnh mẽ về mức độ nhận diện và sự phổ biến của thương hiệu trên toàn cầu.

Chia sẻ về công bố này, ông Koji Yanai - Tổng Giám đốc Điều hành Cấp cao Tập đoàn Fast Retailing, cho biết vô cùng vinh dự khi Uniqlo lần đầu tiên được góp mặt trong bảng xếp hạng danh giá Best Global Brands 2025 của Interbrand.

“Sự ghi nhận mang tầm quốc tế này mang lại cho đội ngũ Uniqlo thêm động lực to lớn vì qua đó chúng tôi thấy được có ngày càng nhiều khách hàng trên thế giới đón nhận LifeWear - những trang phục đơn giản, chất lượng cao, mang phong cách vượt thời gian và giúp cuộc sống mọi người trở nên tốt đẹp hơn. Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả khách hàng trên toàn thế giới vì sự ủng hộ không ngừng dành cho Uniqlo”, ông Koji Yanai nói.

Hàng năm, Interbrand tiến hành phân tích và xếp hạng các thương hiệu hàng đầu toàn cầu, dựa trên ba tiêu chí chính, bao gồm: hiệu quả tài chính, mức độ hiện diện quốc tế, cùng mức độ nhận biết và sức mạnh thương hiệu, trong đó đặc biệt xét đến mức độ trung thành của khách hàng. Trong báo cáo năm nay, Interbrand đánh giá Uniqlo là thương hiệu luôn kiên định trong việc đặt khách hàng làm trọng tâm, không ngừng nỗ lực để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và khẳng định vị thế bền vững trong cuộc sống của họ.

Sự công nhận này nối tiếp giải thưởng Thương hiệu bứt phá (Breakthrough Brand) mà Uniqlo nhận được tại Lễ trao giải Kantar Brand Blueprint Awards lần thứ hai, diễn ra vào tháng 6 vừa qua. Giải thưởng nhằm tôn vinh những thương hiệu có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, tạo được khác biệt ý nghĩa so với các thương hiệu khác, đạt được ba yếu tố:: ý nghĩa, khác biệt, nổi bật trên quy mô toàn cầu. Bước sang năm 2025, Uniqlo cũng lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng BrandZ Global Top 100 của Kantar - Top 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới, ở vị trí 97, đánh dấu một năm bứt phá mạnh mẽ của thương hiệu trên toàn cầu.

Việc được ghi nhận trong những bảng xếp hạng uy tín toàn cầu này là minh chứng cho sức thu hút ngày càng tăng của triết lý LifeWear, hướng đến việc nâng cao chất lượng sống của mỗi người thông qua trang phục. Từ cửa hàng đầu tiên tại Hiroshima, Nhật Bản năm 1984, đến nay, Uniqlo đã phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ hơn 2.500 cửa hàng tại 26 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Trong năm tài chính 2025 tính đến cuối tháng 8/2025, Tập đoàn Fast Retailing, công ty mẹ của Uniqlo, ghi nhận lợi nhuận vận hành kỷ lục đạt 564,3 tỷ yên (tương đương khoảng 3,69 tỷ USD), tăng 13% so với cùng kỳ và vượt dự báo. Mức tăng trưởng ấn tượng này được đóng góp từ việc doanh thu và lợi nhuận tại thị trường Bắc Mỹ lần lượt tăng 24,5% và 35,1%, cho thấy sức bật mạnh mẽ ngoài thị trường nội địa. Tại Nhật Bản, doanh thu nội địa cũng lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ yên, đánh dấu cột mốc lịch sử của tập đoàn.

Bên cạnh kết quả tài chính ấn tượng, Uniqlo tiếp tục khẳng định triết lý “LifeWear” như một chuẩn mực toàn cầu, hướng tới “biến đổi căn bản khái niệm về trang phục và khởi xướng phong trào đưa LifeWear trở thành tiêu chuẩn mới”. Thương hiệu duy trì bản sắc khác biệt bằng việc tập trung vào những sản phẩm cơ bản chất lượng cao và công nghệ tiên tiến như AIRism, Heattech, cùng các bộ sưu tập hợp tác với nhà thiết kế danh tiếng như JW Anderson, Lemaire và Clare Waight Keller, góp phần củng cố uy tín toàn cầu.

Đặc biệt, ông Tadashi Yanai - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Fast Retailing, vừa được Forbes vinh danh với giải “Malcolm S. Forbes Lifetime Achievement Award”, ghi nhận tầm nhìn và những đóng góp bền bỉ của ông trong việc định hình lại ngành bán lẻ thời trang toàn cầu.

Bích Đào