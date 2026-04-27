Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm tư vấn, Phục hồi dinh dưỡng và Kiểm soát béo phì (Viện Dinh dưỡng Quốc gia), ổi là một loại trái cây quen thuộc nhưng lại sở hữu giá trị dinh dưỡng rất cao và phù hợp với nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Loại quả này giàu chất xơ, kali, axit folic và đặc biệt là vitamin C - thậm chí hàm lượng còn vượt trội hơn cả cam hay táo.

100 gram ổi cung cấp 200mg - 228mg vitamin C, cap gấp 4-5 lần cam. Nhờ vậy, ổi mang lại nhiều lợi ích như giảm viêm, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch và góp phần ổn định huyết áp.

5 nhóm người nên ưu tiên ăn ổi hơn các trái cây khác:

1. Người bị bệnh đái tháo đường: Ổi được xem là lựa chọn lý tưởng cho những người mắc bệnh đái tháo đường. Không giống các loại trái cây có vị ngọt đậm như xoài chín hay sầu riêng, ổi chứa lượng đường tự nhiên thấp nhưng lại giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả nếu sử dụng đúng cách và hợp lý.

Ổi trái cây tốt cho người đái tháo đường. Ảnh: Hoa Linh.

2. Người muốn giảm cân: Trái cây này cũng rất phù hợp với những người đang muốn giảm cân hoặc duy trì vóc dáng. Với lượng calo khá thấp, chỉ khoảng 68 calo trong 100g, ổi trở thành món ăn nhẹ lành mạnh trong chế độ ăn kiêng. Hàm lượng chất xơ cao trong ổi giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cơn đói và giảm cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng tốt hơn.

2. Người bị tăng huyết áp: Những người có chỉ số huyết áp cao cũng nên bổ sung ổi vào khẩu phần ăn hàng ngày. Hàm lượng kali dồi dào trong ổi có vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Không chỉ vậy, ổi còn cung cấp nhiều dưỡng chất khác như vitamin C, magie, folate và các vitamin nhóm B, góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch toàn diện.

4. Những người có sức đề kháng yếu hoặc đang trong giai đoạn phục hồi sức khỏe: Nhờ hàm lượng vitamin C cao, ổi giúp kích thích cơ thể sản sinh bạch cầu, tăng khả năng chống lại vi khuẩn và virus từ môi trường. Đồng thời, vitamin C còn hỗ trợ quá trình tái tạo collagen, giúp vết thương nhanh lành và cải thiện khả năng hấp thụ sắt.

5. Người gặp vấn đề về đường ruột: Lượng chất xơ không hòa tan dồi dào trong ổi giúp kích thích nhu động ruột, thúc đẩy quá trình tiêu hóa và giảm nguy cơ táo bón. Việc ăn ổi thường xuyên còn giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn một cách tự nhiên mà không cần phụ thuộc vào thuốc.

Tuy nhiên, bác sĩ Hưng cho rằng, để tận dụng tối đa lợi ích của ổi, người dùng cũng cần lưu ý một số điểm quan trọng. Mỗi người chỉ nên ăn khoảng 1-2 quả mỗi ngày.

Khi ăn ổi, mọi người nên chọn ổi chín thay vì ổi quá xanh vì hàm lượng tanin cao trong ổi xanh có thể gây táo bón.

Đặc biệt, nhiều người có thói quen chấm muối, đây là cách ăn vô tình thêm nhiều muối vào cơ thể làm tăng lượng natri nạp vào, từ đó ảnh hưởng xấu đến huyết áp.

Ngoài ra, nên hạn chế ăn ổi sấy khô hoặc mứt ổi vì các sản phẩm này thường chứa nhiều đường và calo. Việc ép nước ổi cũng không được khuyến khích vì sẽ làm mất đi lượng chất xơ quý giá và có thể khiến đường huyết tăng nhanh.

