Mẹ tôi bị tiểu đường, bà nghe hàng xóm khuyên ăn nhiều ổi. Xin bác sĩ tư vấn nên ăn bao nhiêu, ăn như nào cho tốt? Xin cảm ơn! (Ngọc Hà - Vĩnh Tuy, Hà Nội).

PGS.TS. BS Nguyễn Trọng Hưng - Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Phục hồi dinh dưỡng và Kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia Hà Nội tư vấn:

Ổi là loại trái cây quen thuộc, được đánh giá rất cao về giá trị dinh dưỡng nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa mạnh. Trong 100g ổi có khoảng 85g nước, 6g chất xơ, gần 291mg kali cùng nhiều vitamin C, vitamin nhóm B, magie, sắt, canxi và đặc biệt là lycopen là hoạt chất chống oxy hóa nổi bật.

Nếu ăn đúng cách, ổi mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và là loại quả phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày. Bạn chỉ cần ăn 1-2 quả nhỏ mỗi ngày đủ cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết.

Trái cây này chứa nhiều vitamin tăng cường miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại vi khuẩn và virus, đồng thời thúc đẩy quá trình sản sinh collagen giúp da khỏe và chậm lão hóa. Ổi giàu lycopen là chất chống oxy hóa mạnh được cho là có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại cho tế bào. Hàm lượng lycopen trong ổi được đánh giá cao hơn nhiều loại trái cây khác.

Ổi là một trong những loại trái cây được đánh giá khá phù hợp với người bệnh đái tháo đường nếu ăn đúng cách và đúng lượng. So với nhiều loại quả ngọt khác, ổi chứa lượng đường không quá cao nhưng lại giàu chất xơ, vitamin C và các chất chống oxy hóa có lợi cho chuyển hóa đường huyết.

Chất xơ trong ổi làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, từ đó hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau ăn. Ngoài ra, ổi còn chứa nhiều vitamin C, kali và các hợp chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ tim mạch - cơ quan dễ bị tổn thương ở người tiểu đường.

Ngoài ra, kali và magie trong trái cây này còn ổn định huyết áp và duy trì hoạt động của tim, giảm nguy cơ đột quỵ và hỗ trợ cân bằng điện giải. Hàm lượng chất xơ trong ổi cao hỗ trợ tăng nhu động ruột, tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu. Đây là loại trái cây phù hợp với người muốn kiểm soát cân nặng hoặc giảm cân.

Ngoài ra, các hoạt chất làm se tự nhiên trong ổi còn hỗ trợ đường ruột khi với người bị tiêu chảy nhẹ và hạn chế sự phát triển của vi khuẩn có hại.

Dù bổ dưỡng, ổi cũng cần được sử dụng đúng cách để tránh ảnh hưởng sức khỏe.

Bạn không nên ăn quá nhiều, thực phẩm nào ăn nhiều đều không tốt. Người trưởng thành chỉ nên ăn khoảng 1-2 quả mỗi ngày tùy kích thước.

Bạn nên chọn ổi chín có giá trị dinh dưỡng cao hơn ổi xanh. Trong khi đó, ổi còn xanh chứa nhiều tanin, chất có thể gây táo bón và khiến hệ tiêu hóa khó chịu nếu ăn nhiều, nên ăn cả phần thịt quả thay vì chỉ uống nước ép.

Ổi thường được ăn cả vỏ nên bạn cần rửa kỹ dưới vòi nước sạch hoặc ngâm nước muối loãng để hạn chế dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và vi khuẩn bám trên bề mặt quả, không nên chấm gia vị khi ăn.