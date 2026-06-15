Đau dữ dội ở cổ chân sau nhiều ngày uống bia

Khoảng 1 tuần nay, anh T.T.T (33 tuổi, trú tại Nông Cống, Thanh Hóa) đau dữ dội ở cổ chân phải và nhiều khớp khác. Cơn đau ngày càng tăng, khớp sưng nề, nóng đỏ khiến việc đi lại của anh gặp nhiều khó khăn. Nghĩ rằng mình chỉ bị chấn thương nhẹ, anh tự nghỉ ngơi tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện.

Khi đến bệnh viện thăm khám, bệnh nhân trong tình trạng đau nhiều, đi lại khó khăn. Kết quả xét nghiệm ghi nhận nồng độ acid uric máu lên tới 629 µmol/L, cao hơn nhiều so với ngưỡng bình thường. Chỉ số CRP đạt 127,63 mg/L cho thấy cơ thể đang có phản ứng viêm mạnh.

Siêu âm phát hiện viêm tiết dịch khớp cổ chân phải với lớp dịch dày 5,7mm. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm khớp cấp liên quan đến tăng acid uric máu là biểu hiện điển hình của bệnh gout.

Người đàn ông chia sẻ, suốt 1 tháng nắng nóng, mỗi ngày anh đều tự thưởng cho mình vài cốc bia giải nhiệt.

Uống bia kích hoạt cơn gout cấp. Ảnh: Hoa Linh.

Anh T. được điều trị bằng thuốc giảm đau, kháng viêm, kiểm soát acid uric máu kết hợp chế độ dinh dưỡng phù hợp và theo dõi sát diễn biến lâm sàng. Sau điều trị, tình trạng đau và sưng nề tại khớp cổ chân cải thiện rõ rệt, khả năng vận động phục hồi tốt.

Gout ngày càng trẻ hóa

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Nga - Trung tâm Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), gout là bệnh rối loạn chuyển hóa purin, đặc trưng bởi tình trạng tăng acid uric máu và lắng đọng tinh thể monosodium urate trong khớp hoặc mô mềm, gây ra các cơn viêm khớp cấp tính rất dữ dội.

Bộ phận bị ảnh hưởng nhiều nhất là khớp ngón chân cái, ngoài ra có thể gặp ở khớp cổ chân, khớp gối. Nếu bệnh tiến triển mạn tính, người bệnh có thể xuất hiện hạt tophi quanh khớp, tổn thương thận, sỏi tiết niệu, thậm chí suy thận.

Triệu chứng điển hình của gout là những cơn đau khớp xuất hiện đột ngột, thường về đêm. Khớp sưng, nóng, đỏ và đau dữ dội, nhiều người mô tả cảm giác như "lửa đốt", mất ngủ vì đau.

Các dấu hiệu thường gặp như đau khớp đột ngột, thường xảy ra vào ban đêm; khớp sưng nóng, đỏ, khoảng 90% xuất hiện ở chi dưới.

Bác sĩ Nga cho biết thêm khoảng 50% trường hợp xảy ra ở khớp bàn - ngón chân cái và có thể kèm sốt nhẹ.

Theo bác sĩ Nga, nhóm nguy cơ cao nhất là nam giới từ 40-60 tuổi, đặc biệt những người thường xuyên sử dụng bia rượu. Ngoài ra, các yếu tố như béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, bệnh thận mạn, tiền sử gia đình mắc gout hoặc sử dụng một số thuốc như lợi tiểu, aspirin liều thấp cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Đáng chú ý, bệnh gout hiện có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Nếu trước đây, bệnh thường gặp ở người trung niên thì nay không ít người mới ngoài 30 tuổi đã phải nhập viện vì các cơn đau khớp cấp.

Ngoài ra, trong mùa nắng nóng, nhiều người có thói quen uống bia để giải khát mà không biết đây là yếu tố thuận lợi làm khởi phát cơn gout cấp. Bia rượu không chỉ làm tăng sản sinh acid uric trong cơ thể mà còn khiến cơ thể mất nước nhiều hơn. Khi lượng nước giảm, acid uric dễ kết tinh và lắng đọng tại các khớp, gây viêm và đau dữ dội.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau đột ngột ở ngón chân cái, cổ chân hoặc đầu gối; khớp sưng nóng đỏ; đau nhiều về đêm hoặc tái phát nhiều lần, người dân nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

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