Việc tăng lượng protein được xem là cách thúc đẩy phát triển cơ bắp, hỗ trợ phục hồi sau tập luyện và bảo vệ sức khỏe xương, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh ở tuổi trung niên như loãng xương.

Mới đây, nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội liên tục khuyến khích người theo dõi tăng lượng protein trong khẩu phần ăn, với hình thức “proffee” - cà phê kết hợp bột protein. Họ quảng bá đây là một cách nâng cao sức khỏe mới, hứa hẹn mang lại năng lượng và hỗ trợ giảm cân.

Bạn cần cẩn trọng với các thành phần bổ sung thêm vào cà phê. Ảnh minh họa: Ban Mai

Cách pha chế phổ biến là thêm một muỗng bột protein vào một ly espresso, sau đó đổ hỗn hợp này lên đá để tạo thành cà phê đá giàu protein. Tuy nhiên, chuyên gia thể hình người Mỹ Adam Clark cảnh báo rằng việc uống cà phê thêm protein hằng ngày có thể phản tác dụng, đặc biệt nếu không điều chỉnh chế độ tập luyện cho phù hợp.

Theo chuyên gia Clark, nhiều người không biết lượng bột protein nên tiêu thụ thay đổi tùy thuộc vào cân nặng và mức độ hoạt động của mỗi cá nhân. Nếu dùng quá mức khuyến nghị, việc này có thể dẫn đến tăng cân thay vì giảm cân. Hiện tại, hướng dẫn dinh dưỡng tại Anh khuyến nghị người lớn tiêu thụ khoảng 0,75g protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể. Điều này tương đương khoảng 45g protein mỗi ngày đối với phụ nữ và khoảng 55g đối với nam giới.

Tuy nhiên, một số công thức được chia sẻ trên TikTok cho thấy những người theo trào lưu này có thể thêm đến 33g protein vào một ly cà phê, tương đương 70% lượng khuyến nghị hằng ngày. Điều này làm tăng nguy cơ tiêu thụ dư thừa protein, ảnh hưởng đến quá trình giảm cân của nhiều người. Chuyên gia Clark nhấn mạnh rằng lượng protein chỉ nên chiếm từ 10% đến 35% tổng lượng calo nạp vào cơ thể và việc tăng protein không đảm bảo sẽ giúp giảm cân.

Không chỉ vậy, nhiều công thức proffee còn chứa các thành phần kém lành mạnh như đường tinh luyện, siro, chất tạo ngọt nhân tạo và các loại sữa thay thế giàu chất béo. Các phụ gia này được sử dụng để làm đồ uống trở nên hấp dẫn hơn nhưng lại làm tăng lượng calo và giảm lợi ích sức khỏe ban đầu.

Ngoài ra, một số người tập gym bổ sung thêm các loại thực phẩm chức năng như creatine vào đồ uống. Các sản phẩm này thường chứa chất nhũ hóa, có thể gây viêm và làm tăng nguy cơ mắc bệnh nếu sử dụng thường xuyên. “Tất cả những điều này làm mất đi lợi ích tiềm năng mà thức uống ban đầu có thể mang lại”, chuyên gia Clark cảnh báo.

Theo đó, cách tốt nhất để bổ sung protein là thông qua thực phẩm tự nhiên như thịt, sữa, trứng, các loại đậu và rau củ. Ông cũng khuyến cáo không nên dùng proffee để thay thế bữa ăn hoặc làm nguồn cung cấp protein chính. Một bữa ăn đầy đủ sẽ đảm bảo cung cấp thêm vitamin, khoáng chất và chất béo lành mạnh, điều mà đồ uống pha chế khó có thể đáp ứng.