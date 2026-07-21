Bắc Ninh:

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 87 ngày 5/4/2026 của Chính phủ và Kế hoạch số 10 ngày 26/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm thực hiện Kết luận số 207 ngày 10/11/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục triển khai Chỉ thị số 30 ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tăng cường tổ chức giáo dục, tuyên truyền về pháp luật, chính sách, kỹ năng, kiến thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương bao gồm: học sinh, sinh viên các cấp tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ; người sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn...

UBND tỉnh Bắc Ninh xác định rõ nhiệm vụ “Ưu tiên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho nhóm đối tượng thuộc khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là nhóm người dễ bị tổn thương, với các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp”.

Theo kế hoạch, thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh sẽ đa dạng hóa phương thức truyền thông chính sách, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng cho từng nhóm đối tượng người tiêu dùng khác nhau, thông qua các hội nghị, hội thảo, lễ phát động, ấn phẩm, tờ rơi…; đặc biệt chú trọng hoạt động tuyên truyền thông qua ứng dụng công nghệ số để tăng hiệu quả giảm nghèo thông tin cho người dân.

Trong kế hoạch, UBND tỉnh giao rõ nhiệm vụ cho các sở, ngành và địa phương nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, sử dụng nhiều ngôn ngữ phù hợp với từng nhóm đối tượng; đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử và báo chí để phổ biến kiến thức, kỹ năng tiêu dùng an toàn, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thông tin và giảm nghèo thông tin cho người dân.

Sở cũng được giao phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng tài liệu, tin, bài phổ biến pháp luật, đồng thời công khai phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực này.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chính sách, kiến thức và kỹ năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho học sinh, sinh viên, góp phần hình thành văn hóa tiêu dùng an toàn và nâng cao nhận thức ngay từ nhà trường.

Tỉnh Bắc Ninh sẽ đa dạng hóa phương thức truyền thông chính sách, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng cho từng nhóm đối tượng người tiêu dùng khác nhau.

Sở Công Thương được giao tiếp tục công khai số điện thoại đường dây nóng 1800.6838, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu bảo vệ người tiêu dùng cấp tỉnh kết nối với hệ thống quốc gia do Bộ Công Thương quản lý. Đồng thời, thường xuyên cập nhật, công bố danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm quyền lợi người tiêu dùng; cảnh báo kịp thời về hàng hóa, dịch vụ không an toàn trên Trang thông tin điện tử của Sở và chia sẻ với các cơ quan liên quan, góp phần giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống, hạn chế rủi ro và giảm nghèo thông tin.

Sở Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn trong quản lý nhà nước, cảnh báo sớm các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao tính minh bạch của sản phẩm, bảo vệ thương hiệu và người tiêu dùng.

Công an tỉnh Bắc Ninh tăng cường tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn lừa đảo, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, nhất là trên không gian mạng; chủ động phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao nhận thức, bảo đảm an toàn thông tin cho người dân.