Hội đồng Lý luận Trung ương chiều 27/12 đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định bổ sung ông Trần Quốc Cường, ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên tham gia làm ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 và là thành viên Tiểu ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại.

Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi, ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giữ chức Phó chủ tịch kiêm nhiệm Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Xuân Thắng trao quyết định cho ông Trần Quốc Cường. Ảnh: HCMA

Ông Nguyễn Xuân Thắng trao quyết định cho ông Lê Văn Lợi. Ảnh: HCMA

Ông Nguyễn Xuân Thắng, ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã trao các quyết định cho ông Trần Quốc Cường và Lê Văn Lợi.

Ông Trần Quốc Cường sinh năm 1961, quê Ninh Bình; là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu cần, Phó tổng cục trưởng Tổng cục 5 (Bộ Công an), Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Ông Lê Văn Lợi sinh năm 1974, quê Nghệ An. Tháng 9/2025, Thủ tướng có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.