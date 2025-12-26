Ông Lê Ngọc Sơn sinh năm 1972, quê Thanh Hóa. Ông từng có nhiều năm công tác và đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau tại PVN.

Ông có chuyên môn trong lĩnh vực Công nghệ mỏ, từng là Trưởng Ban Khai thác dầu khí PVN, Tổng giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc.

Ông Lê Ngọc Sơn đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc PVN từ năm 2021, được phân công phụ trách lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí.

Đến tháng 3/2024, ông Sơn được bổ nhiệm và đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc PVN.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định điều động ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN, về công tác tại Bộ Công Thương, giao quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương kể từ ngày 20/12.