Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay.

Phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, lựa chọn tự nhiên, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế bày tỏ ấn tượng sâu sắc về diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trung Quốc luôn coi quan hệ với Việt Nam là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; chúc mừng những thành tựu phát triển to lớn của Việt Nam...

Hai bên đi sâu trao đổi về các biện pháp cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, đặc biệt là những kết quả có ý nghĩa lịch sử trong chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Quan hệ Việt - Trung thời gian qua phát triển vượt bậc. Trong đó, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc trở thành trụ cột quan trọng.

Thủ tướng mong ông Triệu Lạc Tế và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong xây dựng hành lang pháp lý và chính sách thông thoáng, tạo thuận lợi cho thúc đẩy hợp tác thực chất, tăng cường đôn đốc, giám sát các bộ, ngành, địa phương hai nước thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác.

Thủ tướng mong muốn Nhân đại toàn quốc Trung Quốc ủng hộ, thúc đẩy các cơ quan liên quan tiếp tục dành ưu tiên hàng đầu cho hợp tác đường sắt, cung cấp vốn vay ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, phấn đấu khởi công xây dựng tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong năm nay.

Thủ tướng đề nghị Trung Quốc mở rộng nhập khẩu hàng hóa Việt Nam; nâng công suất và sản lượng điện nhập khẩu từ Trung Quốc; đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh, sớm xác định mô hình thí điểm xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới; thúc đẩy đầu tư chất lượng cao và hợp tác tiền tệ giữa hai nước; nỗ lực đưa hợp tác khoa học công nghệ và giáo dục trở thành điểm sáng mới.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam đi sâu hợp tác thực chất, mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam. Ông đề nghị hai bên tăng cường kết nối chiến lược, nhất là về hạ tầng cơ sở, giao thông, làm tốt và vững chắc công tác chuẩn bị để xây dựng các tuyến đường sắt kết nối hai nước.

Ông cũng nhất trí cùng Việt Nam khẩn trương tổ chức phiên họp lần thứ nhất Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt hai nước; khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng đầu tư chất lượng cao tại Việt Nam.

Trong không khí chân thành, thẳng thắn và tin cậy, hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau, cùng duy trì môi trường hòa bình, ổn định để tạo thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.

Trước đó, Ủy viên trưởng Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Nhà sàn Bác Hồ trong khu di tích Phủ Chủ tịch.

