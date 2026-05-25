Sau vòng 24 LPBank V-League, HAGL hiện đang đứng thứ 11, hơn đội cuối bảng là PVF-CAND 5 điểm. Giải đấu còn 2 vòng đấu nữa là hạ màn, và kịch bản mà các CĐV HAGL lo sợ nhất chính là việc đội chủ sân Pleiku có thể phải chơi trận play-off “sinh tử”, thậm chí cầm vé xuống hạng trực tiếp ở vị trí bét BXH.

Hiện tại, dù đứng ở vị trí 11 nhưng HAGL chỉ hơn SHB Đà Nẵng (áp chót BXH) 3 điểm. Ở những vòng đấu vừa qua, đội bóng sông Hàn làm tất cả để trụ hạng, và họ đạt được những kết quả vô cùng giá trị.

HAGL vẫn có nguy cơ xuống hạng. Ảnh: V.A

Gần nhất, đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn đánh bại Hải Phòng 2-0, qua đó hơn PVF-CAND 2 điểm. Với phong độ rất cao cùng sự hưng phấn, SHB Đà Nẵng đang rất tự tin có thể giành kết quả tốt ở hai trận cuối.

Cú nước rút của SHB Đà Nẵng khiến HAGL rơi vào thế rất nguy hiểm, bởi chỉ cần sẩy chân, họ có thể bị tụt xuống vị trí 13, phải đá play-off. Trong trường hợp xấu hơn, đội bóng của bầu Đức có thể thua cả 2 trận, khi đó cục diện của cuộc đua trụ hạng rất khó lường.

Ngoài vấn đề chuyên môn, HAGL đối mặt với lịch thi đấu đầy thử thách. Ở hai trận cuối mùa giải, họ lần lượt gặp Hà Nội FC (vòng 25, sân nhà), Becamex TP.HCM (vòng 26, sân khách). Hai đội bóng này đều còn mục tiêu ở mùa giải năm nay.

Nếu như Hà Nội FC rất cần điểm để cán đích trong top 3 thì Becamex TP.HCM cũng đang khát điểm để trụ hạng, khi còn đứng dưới cả HAGL. Vì vậy, hai trận đấu tới của đoàn quân HLV Lê Quang Trãi có rất nhiều rủi ro.

Dĩ nhiên, một chiến thắng nữa sẽ giúp HAGL gần như chắc trụ hạng, nhưng đánh bại Hà Nội FC ở vòng 25 là nhiệm vụ không dễ dàng. HAGL vẫn tự quyết được số phận của mình, nhưng một khi không thể chắt chiu cơ hội và điểm số, kịch bản "điên rồ" hoàn toàn có thể xảy ra.

PVF-CAND và Becamex TP.HCM đều đang ở tình cảnh rất nguy hiểm.

Trong khi đó, Becamex TP.HCM cũng đang ở tình thế rất nguy hiểm khi đứng ở vị trí thứ 12 với 21 điểm, hơn đội cuối BXH 3 điểm. Ở hai trận còn lại, đội bóng đất Thủ gặp CAHN (vòng 25, sân khách), HAGL (vòng 26, sân nhà). Trong 2 trận này, cuộc đọ sức với CAHN nguy cơ thua rất cao bởi đội bóng ngành công an hướng tới chiến thắng trong ngày nâng cúp, để niềm vui trọn vẹn.

Còn ở trận tiếp đón HAGL, đây là một cuộc chiến mang tính sống còn với cả hai. Đội thua có thể đá play-off hoặc xuống hạng trực tiếp.

Với SHB Đà Nẵng, như đã phân tích ở trên, đội bóng sông Hàn có phong độ tốt ở giai đoạn nước rút. Ở hai vòng đấu cuối, đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn gặp hai đối thủ được đánh giá vừa sức và gần như hết mục tiêu là Hà Tĩnh (vòng 25, sân khách), Thanh Hóa (vòng 26, sân nhà). Một khi kiếm được trọn vẹn 6 điểm, SHB.Đà Nẵng trụ hạng, thậm chí tránh được cả trận play-off.

Nguy cơ về hạng Nhất cao nhất lúc này vẫn là PVF-CAND. Với 18 điểm, đội bóng ở thế chới với nhất, trừ việc 2 trận còn lại PVF-CAND gặp "đối mềm" vì đều đã hết mục tiêu là Hải Phòng (vòng 25, sân nhà), SLNA (vòng 26, sân khách).

Trường hợp "ngoạn mục" nhất: PVF CAND thắng 2 trận cuối và được 24 điểm, Thanh Hoá (hiện 25 điểm) kiếm thêm 1 điểm (gặp Ninh Bình và SHB.Đà Nẵng), SHB.Đà Nẵng thắng cả 2 trận, HAGL và B.TPHCM cùng thua ở vòng 25 thì cuộc đối đầu ở vòng 26 giữa B.TPHCM vs HAGL tại Gò Đậu biến thành trận chung kết ngược. Khi ấy, nếu chia điểm, HAGL phải đá play-off vì thua PVF CAND đối đầu và B.TPHCM xuống hạng; nếu HAGL thắng, PVF CAND đá play-off, còn đội chủ sân Gò Đậu rớt hạng (cùng 24 điểm nhưng PVF CAND hơn đối đầu); nếu B.TPHCM thắng thì HAGL rớt hạng (23 điểm) và thầy trò Hứa Hiển Vinh đá play-off.