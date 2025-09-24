Theo thông tin ban đầu, sáng 24/9, tại khu vực gần Trường THCS Gia Thụy (phường Bồ Đề) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh lớp 6 tử vong.

Theo đại diện UBND phường Bồ Đề, khoảng 6h50 cùng ngày, một nam sinh lớp 6 điều khiển xe đạp đi trên phố Gia Thụy, khi đến gần cổng Trường THCS Gia Thụy thì xảy ra va chạm với ô tô tải.

Đại diện UBND phường Bồ Đề cho biết, sự việc khiến nam sinh tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: T.T

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ vụ việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an phường Bồ Đề tiếp tục làm rõ.