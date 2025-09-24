Theo thông tin ban đầu, sáng 24/9, tại khu vực gần Trường THCS Gia Thụy (phường Bồ Đề) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh lớp 6 tử vong.
Theo đại diện UBND phường Bồ Đề, khoảng 6h50 cùng ngày, một nam sinh lớp 6 điều khiển xe đạp đi trên phố Gia Thụy, khi đến gần cổng Trường THCS Gia Thụy thì xảy ra va chạm với ô tô tải.
Đại diện UBND phường Bồ Đề cho biết, sự việc khiến nam sinh tử vong tại chỗ.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: T.T
Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ vụ việc.
Nguyên nhân vụ việc đang được Công an phường Bồ Đề tiếp tục làm rõ.
Ngày 23/9, đại diện Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an xã Mỹ Đức để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến cô gái tử vong.
Sau va chạm, tài xế Đinh Văn Long không cứu giúp mà cố ý lái xe kéo lê nữ sinh 15 tuổi đến tử vong. Hành vi tàn nhẫn này khiến dư luận phẫn nộ, đặt câu hỏi về mức án nghiêm khắc mà Long sẽ phải đối mặt.
Theo lời khai, Đinh Văn Long kéo lê nữ sinh nhằm khiến nạn nhân tử vong để tránh trách nhiệm bồi thường dân sự. Đối tượng cho biết thà chấp nhận đi tù còn hơn phải bồi thường.