Ngày 15/10, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết thời gian qua, lực lượng CSGT đã tiếp nhận hàng loạt phản ánh từ người dân về tình trạng bất cập trong tổ chức giao thông.

Từ những thông tin này, nhiều điểm thường xảy ra tai nạn, ùn tắc hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đã được khảo sát, kiến nghị và xử lý kịp thời, góp phần giảm tai nạn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Cục CSGT tổ chức cấm ô tô tải trên 7,5 tấn đi ở làn 1 cao tốc. Ảnh: Đình Hiếu

Cục CSGT đã phối hợp với lực lượng chức năng để tổng rà soát toàn bộ hệ thống báo hiệu giao thông tập trung vào biển báo, đèn tín hiệu, tổ chức khắc phục ngay những bất cập như: lỗi đèn tín hiệu; bố trí biển báo không phù hợp với thực tiễn hoạt động giao thông trên đường...

Đối với các tuyến đường nhánh, đường gom, đường làng, ngõ xóm đấu nối ra đường chính, lực lượng CSGT khảo sát, đề nghị khắc phục theo hướng: bố trí gờ giảm tốc; hạn chế lối mở, điểm quay đầu, chỗ qua đường tại các đoạn giao với đường nhánh; nắn dòng phương tiện để tránh xung đột giữa người và xe từ các hướng.

Biển báo bị che lấp bởi cành cây trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Công Huân

Đáng chú ý, Cục CSGT đã phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam tiến hành tổ chức lại giao thông trên các tuyến đường cao tốc có từ hai làn xe chạy trở lên tương tự như tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng. Đồng thời, Cục CSGT cấm xe khách trên 29 chỗ, xe tải trên 7,5 tấn đi làn 1 (sát dải phân cách).

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, đơn vị mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa các ý kiến đóng góp đối với công tác tổ chức giao thông và bảo đảm an toàn giao thông.