Cú sốc lớn đã xảy ra tại bảng B giải U17 Đông Nam Á 2026 khi U17 Thái Lan bất ngờ thất bại 0-1 trước U17 Myanmar, khiến cục diện bảng đấu trở nên cực kỳ căng thẳng.

Sau chiến thắng ấn tượng 5-1 trước Philippines ở lượt ra quân, “Voi chiến” được đánh giá cao hơn hẳn. Tuy nhiên, trước một Myanmar thi đấu kỷ luật và chắt chiu cơ hội, đội bóng xứ chùa vàng đã phải trả giá. Phút 53, Ong Thi Ha tận dụng tình huống phạt góc để dứt điểm cận thành, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

U17 Thái Lan (áo trắng) bất ngờ thất bại trước U17 Myanmar - Ảnh: Changsuek

Dù kiểm soát bóng vượt trội và liên tục dồn ép trong phần lớn thời gian, U17 Thái Lan lại tỏ ra thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm. Nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đặc biệt ở những phút cuối, trong khi thủ môn Myanmar chơi xuất sắc để bảo toàn lợi thế.

Thất bại này khiến bảng B trở nên khó lường. U17 Thái Lan có 3 điểm sau 2 trận, trong khi U17 Lào vươn lên dẫn đầu với 4 điểm sau chiến thắng 4-3 trước Philippines. U17 Myanmar cũng mở ra cơ hội lớn đi tiếp nhờ 3 điểm quan trọng.

U17 Thái Lan nguy cơ bị loại sớm - Ảnh: Changsuek

Ở lượt trận cuối, Thái Lan sẽ chạm trán trực tiếp Lào trong trận đấu mang tính quyết định. Thầy trò HLV Wang Worawit Bunthao Kaew buộc phải thắng để tự định đoạt số phận, nếu không muốn sớm rời cuộc chơi.

Từ ứng viên vô địch, U17 Thái Lan giờ đây đã rơi vào thế phải “tự cứu mình” trong cuộc đua tam mã nghẹt thở.