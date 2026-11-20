Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú tiếp tục được vinh danh trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Đây là năm thứ tư liên tiếp Văn Phú góp mặt trong bảng xếp hạng này.

Khẳng định sức hút thương hiệu

Theo kết quả năm 2026, Văn Phú nằm trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam thuộc khối doanh nghiệp vừa, đứng thứ 3 nhóm ngành Bất động sản/Dịch vụ bất động sản và đạt chứng nhận Nguồn nhân lực Hạnh phúc 2026. Việc duy trì sự hiện diện trong bảng xếp hạng suốt bốn năm liên tiếp là dấu mốc đáng chú ý, nhất là khi thị trường lao động ngày càng đặt ra yêu cầu cao về môi trường làm việc, cơ hội phát triển nghề nghiệp và chất lượng đời sống của người lao động.

Đại diện Văn Phú nhận chứng nhận Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026

Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam là chương trình khảo sát thường niên do Anphabe tổ chức, đánh giá sức hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng và trải nghiệm của người lao động. Các tiêu chí xem xét nhiều khía cạnh, từ chế độ tưởng thưởng, cơ hội phát triển, văn hóa doanh nghiệp, năng lực lãnh đạo đến sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Với Văn Phú, sự ghi nhận này gắn liền với định hướng phát triển nguồn nhân lực nhất quán: coi đội ngũ cán bộ nhân viên là nền tảng để nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đầu tư cho nhân sự từ đào tạo đến phúc lợi thiết thực

Một trong những trọng tâm trong chính sách nhân sự của Văn Phú là tạo điều kiện để người lao động liên tục nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu công việc và mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Tính đến tháng 11/2026, Văn Phú đã triển khai 25 chương trình đào tạo với gần 70 lớp học, tập trung vào ba nhóm nội dung: phát triển năng lực quản lý và kỹ năng bổ trợ; nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ; đào tạo hội nhập và chuẩn hóa kiến thức nội bộ.

Các chương trình được xây dựng dựa trên Khung năng lực Văn Phú, gắn với yêu cầu thực tế của từng vị trí. Bên cạnh kỹ năng quản lý hiệu suất, thuyết trình, quản lý thời gian và tư duy dịch vụ khách hàng, nhân sự còn được cập nhật kiến thức chuyên ngành như Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, nghiệp vụ kế toán và các quy trình quản trị.

Các chương trình đào tạo thường xuyên được tổ chức nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và CBNV

Doanh nghiệp cũng từng bước phát triển hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning, số hóa bài giảng và học liệu, giúp cán bộ nhân viên chủ động học tập, cập nhật kiến thức và nâng cao hiệu quả công việc.

Song hành với đào tạo là hệ thống phúc lợi hướng tới sức khỏe thể chất, tinh thần và đời sống gia đình. Văn Phú duy trì khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm sức khỏe hằng năm, bếp ăn dành cho cán bộ nhân viên cùng các hoạt động thể thao, teambuilding và giao lưu nội bộ.

Chương trình teambuilding được tổ chức hàng năm mang lại niềm vui và sự gắn kết cho CBNV

Sự quan tâm còn được mở rộng tới gia đình người lao động thông qua các chương trình tặng quà dịp lễ, Tết, sinh nhật, Quốc tế Thiếu nhi, Trung thu và khuyến học cho con em cán bộ nhân viên. Doanh nghiệp cũng duy trì hoạt động tri ân cha mẹ, thăm hỏi và hỗ trợ những trường hợp ốm đau, tai nạn, kết hôn, sinh con hoặc gia đình gặp biến cố.

Lấy con người làm trung tâm để phát triển bền vững

Đằng sau các chính sách đào tạo và phúc lợi là triết lý “vị nhân sinh” mà Văn Phú kiên định theo đuổi trong quá trình phát triển.

Nếu trong hoạt động kinh doanh, triết lý này được thể hiện qua định hướng kiến tạo những không gian sống phục vụ cư dân và cộng đồng, thì trong quản trị nội bộ, đó là việc xây dựng môi trường làm việc nhân văn, đề cao sự tôn trọng, hợp tác và cơ hội phát triển của mỗi cá nhân.

Văn Phú hướng tới xây dựng môi trường làm việc thân thiện, văn minh và chuyên nghiệp, trong đó đội ngũ lãnh đạo phát huy vai trò làm gương, khuyến khích tinh thần chủ động, hợp tác và trao quyền phù hợp với năng lực nhân sự. Sự gắn kết không chỉ đến từ những hoạt động tập thể mà còn được hình thành qua cách các bộ phận phối hợp, chia sẻ trách nhiệm và hỗ trợ nhau trong công việc.

Trong giai đoạn tới, bên cạnh mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh, Văn Phú cho biết sẽ tiếp tục chú trọng hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và duy trì các chính sách phúc lợi thiết thực. Các hoạt động văn hóa nội bộ cũng được xác định là một phần quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ gắn kết, có năng lực thích ứng với yêu cầu phát triển mới.

Bốn năm liên tiếp được vinh danh trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam là dấu mốc ghi nhận những nỗ lực của Văn Phú trong xây dựng môi trường làm việc tích cực, là động lực để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện môi trường làm việc, nuôi dưỡng văn hóa gắn kết và đưa triết lý “vị nhân sinh” trở thành giá trị hiện hữu trong từng chính sách, hoạt động và quyết định quản trị.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú)