Quyết định khó khăn nhất ở ASEAN Cup

"Tôi thực sự rất vui và hạnh phúc khi tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Dù xuyên suốt giải đấu có những thời điểm chúng tôi gặp không ít khó khăn, nhưng thành quả đạt được hôm nay là vô cùng đáng mừng.

Không quá khi nói chức vô địch này được tạo nên bởi chính người hâm mộ Việt Nam. Có một tình huống chúng ta chịu phạt đền, khi cầu thủ Thái Lan đá phạt, những tiếng hò hét của khán giả khiến cầu thủ đó phần nào mất tập trung. Tôi chân thành cảm ơn mọi người", HLV Kim Sang Sik chia sẻ cảm xúc sau khi tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.

Tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch. Ảnh: S.N

Tại giải lần này, HLV Kim Sang Sik đã có một quyết định rất khó khăn, ông nói: "Việc rút Đình Bắc ra ngoài ở trận gặp Singapore là lựa chọn khó khăn nhất của tôi tại ASEAN Cup 2026. Tôi đưa ra quyết định đó phần vì chiến thuật, phần vì trước đó tuyển Việt Nam thắng rất đậm Timor Leste), và Đình Bắc ghi hat-trick. Tôi lo ngại rằng các cầu thủ bị tự mãn, hưng phấn, nên tôi phải có cách đưa đội tuyển trở lại mặt đất.

Người hâm mộ có thể thấy bất ngờ và đặt câu hỏi tại sao tôi lại thay Đình Bắc ra ngoài. Nhưng đó là cơ hội để tôi đánh đòn tâm lý, khích tướng các cầu thủ. Sau trận hòa không bàn thắng ấy, tuyển Việt Nam thắng Indonesia 3-0".

Chia sẻ thêm về Đình Bắc, HLV Kim Sang Sik nói: "Cậu ấy có tố chất rất riêng so với những đàn anh từng xuất ngoại trước đây. Đình Bắc sở hữu kỹ thuật cá nhân ấn tượng, khả năng giữ bóng và kỹ năng dứt điểm đều rất tốt. Tôi biết Đình Bắc từ khi cậu ấy mới 20 tuổi, ban đầu chỉ là một cầu thủ tiềm năng, nhưng những năm qua cậu ấy đã trưởng thành vượt bậc và luôn biết cách tỏa sáng trước các đối thủ lớn. Tôi tin là Đình Bắc có thể ra nước ngoài thi đấu là vì vậy".

Đình Bắc có tố chất đặc biệt. Ảnh: S.N

Nhiều người nói HLV Kim Sang Sik dùng "ma thuật đen" khi các đối thủ của tuyển Việt Nam 4 lần đưa bóng về lưới nhà, 1 lần sút hỏng 11m, chiến lược gia người Hàn Quốc cười, ông cho biết: "Đó đều là những tình huống rất khó đoán trước. Theo tôi, may mắn ấy đến từ áp lực pressing liên tục của các cầu thủ trên sân cùng nguồn năng lượng cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài. Thú thật đôi lúc tôi cũng tự hỏi vui rằng liệu mình có "phép thuật" gì thật không mà đối thủ lại phản lưới nhà nhiều đến vậy".

Với trận chung kết lượt về gặp Thái Lan, HLV Kim Sang Sik cho biết ông luôn muốn tuyển Việt Nam tấn công ngay từ đầu. Nhưng vì cân nhắc yếu tố thể lực, chiến thuật, thuyền trưởng người Hàn Quốc muốn các cầu thủ giữ thế trận trước, chơi an toàn, rồi mới bắt đầu triển khai kế hoạch tấn công trong hiệp hai, thông qua các sự thay đổi.

Tuyển Việt Nam cần nâng cấp hàng phòng ngự

Sau khi bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup, tuyển Việt Nam sẽ bước vào chinh phục giải FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tháng 9 tới. Đây là giải đấu mà các đối thủ đều quyết tâm rất cao, đặc biệt là Thái Lan hay Indonesia.

"Tôi nghĩ đội hình của Thái Lan không thay đổi nhiều. Họ có nhiều cầu thủ trẻ triển vọng. Với tuyển Việt Nam, chúng tôi phải cải thiện nhiều. Tuần sau, V-League khởi tranh, tôi và ban huấn luyện dự khán để tìm kiếm, tuyển chọn lực lượng.

Hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam sẽ được nâng cấp. Ảnh: S.N

tuyển Việt Nam tạo nên lịch sử khi bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Đó là điều đáng mừng. Trong giải đấu sắp tới, toàn đội nỗ lực để tạo nên thành tích tốt hơn. Chúng tôi có kinh nghiệm cùng U23 Việt Nam thi đấu ở giải châu Á. Ban huấn luyện sẽ tiến hành phân tích đối thủ và tìm kiếm thêm tài năng mới để giúp đội tuyển cải thiện sức mạnh.

Quang Hải, Hoàng Đức phát triển rất nhiều ở giải vừa qua. Tôi cũng phát hiện ra một số tổ hợp khác. Ở các giải tới, tôi sẽ nâng cấp hàng thủ. Tuyển Việt Nam tập trung nhiều hơn vào khâu phòng ngự để chống lại đối thủ mạnh", HLV Kim Sang Sik cho biết.

Không thể mua nhà ở Hà Nội vì giá đắt

"Trước khi đến Việt Nam, tôi có tham gia các trận đấu ở đây và thấy được tình yêu bóng đá, không khí cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam. Khi sang Việt Nam huấn luyện, tôi thấy các cầu thủ rất chăm chỉ, nỗ lực cống hiến. Tôi thấy Việt Nam không thiếu cầu thủ tài năng, họ cũng rất nghe lời HLV, tuân thủ mọi chỉ đạo của ban huấn luyện.

Hai năm qua, cuộc sống của tôi không thay đổi nhiều. Sáng dậy, tôi ăn phở Việt Nam rồi làm việc. Vợ tôi và họ hàng cũng bảo rằng Việt Nam giờ là quê hương thứ hai của tôi, chắc là sống ở đây thôi cần gì đi đâu nữa. Nhưng tôi trêu họ là giá nhà Hà Nội cao quá, tôi không mua được", HLV Kim Sang Sik hài hước chia sẻ.

HLV Kim Sang Sik không thể mua nhà ở Hà Nội. Ảnh: S.N

"Bầu không khí sân Mỹ Đình vừa rồi chẳng khác gì ở World Cup. So với Hàn Quốc, Việt Nam có đặc trưng riêng mỗi khi đội tuyển quốc gia vô địch, đó là việc "đi bão". Nhìn cảnh người dân mang nhiều đồ đạc ra gõ, tôi thấy rất vui. Văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều tương đồng. Đó là kính trên nhường dưới, đối nhân xử thế rất tình cảm. Tôi thấy được điều đó qua cách làm việc với các cầu thủ. Tôi muốn tạo sự gắn bó nhất có thể với họ như một gia đình.

Tôi từng nói chuyện với Quang Hải và cậu ấy chia sẻ rằng các cầu thủ cảm thấy vui khi nhận được sự giao tiếp ấm áp từ tôi, dù đôi khi chỉ bằng ánh mắt. Khi nghe Quang Hải nói như vậy, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc", HLV Kim Sang Sik bày tỏ.